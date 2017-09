Van der Poel wil pas na 2020 de focus op de weg leggen: "Begin de zware wedstrijden wel leuk te vinden" DMM

Mathieu Van der Poel wint overal waar hij komt, maar dat is vooralsnog niet fulltime op de weg. De Nederlander heeft in een interview met de NOS bekendgemaakt dat hij zich pas na 2020 gaat focussen op een wegcarrière. De nadruk blijft de komende twee jaar vooral liggen op de mountainbike en het veldrijden.

Van der Poel, in 2020 nog altijd maar 25, zit met de Olympische Spelen in Tokio in zijn hoofd. "Het is inderdaad de bedoeling om naar daar te gaan. Dat is het hoogste doel. Veldrijden is helaas geen olympische discipline."



"Ik heb op de mountainbike al bewezen dat ik mee kan doen voor het podium in een wereldbeker. Of dat hetzelfde is als de Spelen, is moeilijk te zeggen. Maar ik was niet superprofessioneel voorbereid op die wereldbeker. Het kan dus allemaal nog veel beter. We kunnen nog een stap zetten met de juiste begeleiding."



"En als ik vol voor de Spelen ga, ben ik achteraf inderdaad nog maar 25. In een normale profcarrière kun je daarna nog minstens tien seizoenen meedraaien op de weg. Mijn vader ziet me daar sowieso het liefst rijden, mijn opa (Raymond Poulidor, nvdr.) zegt er niet zo veel over. Al staat hij wel altijd achter mijn keuzes."

"Niet logisch dat ik de tegenstand van bij de start zo naar huis fiets in het veld"

Van der Poel maakte de afgelopen weken indruk in de eerste crossen van het seizoen. Met telkens een solo-slim maakte de Nederlander makkelijk komaf met de tegenstand. "Dat is niet echt logisch, omdat iedereen toch fris aan de start staat. Ik kan het niet echt verklaren. Misschien heeft het mountainbiken geholpen, omdat de start daar altijd meteen bergop gaat."



Ook over Van Aerts mindere vorm en nakende overstap naar de weg had het multitalent een mening. Van Aert wil zich twee seizoenen eerder dan Van der Poel op de weg tonen. "Ik vind zijn keuze jammer voor het veldrijden, maar ik begrijp het wel. Ik begin het wegwielrennen ook leuk te vinden. Zeker de langere afstanden, als het zwaar wordt. Dat ligt me wel, denk ik. Ik heb ook de ambitie om ooit een echte wegrenner te worden. Mijn hoofddoel voor dit seizoen blijft wel het WK veldrijden in Valkenburg. En verder wil ik gewoon zoveel mogelijk wedstrijden winnen."

