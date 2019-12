Van der Poel voor het eerst in 408 dagen geklopt: ijzersterke Aerts ploetert naar zege in Ronse XC

14 december 2019

15u57 40 Veldrijden Mathieu van der Poel is voor het eerst in 2019 geklopt in het veld. Toon Aerts ploeterde naar de zege in Ronse. De Nederlandse wereldkampioen moest (in de vierde manche van de DVV Verzekeringen Trofee) vrede nemen met de derde plek.

Door de regenval lag het parcours in Ronse er zompiger dan ooit bij. “Het wordt loodzwaar”, klonk het vooraf bij Mathieu van der Poel, die terugkeerde van zijn stage in Spanje. Laurens Sweeck was er dan weer niet bij, aangezien zijn grootvader (Alfons, ex-profrenner) gisteravond op 83-jarige leeftijd overleed.

Goed indelen, was de boodschap. Van der Poel raakte niet in zijn ritme, waarna Toon Aerts de tegenstand na een kwartier ter plekke liet. De Belgische kampioen voelde zich duidelijk in z’n sas op de modderige omloop. Van der Poel volgde prompt op een halve minuut van de leider.

Eerste ‘nederlaag’ in 408 dagen

Aerts bleef vervolgens uitlopen, Van der Poel zag hoe de boomlange koploper alsmaar kleiner werd. De vogel was gaan vliegen. Op twee ronden van het einde had hij reeds een voorsprong van een dikke minuut op Van der Poel en Eli Iserbyt, die een robbertje uitvochten voor de tweede plaats.

En ’t was Iserbyt die aan het langste eind trok. Van der Poel, die uiteindelijk derde werd, verloor zijn eerste veldrit in 408 dagen. Zijn laatste ‘crossnederlaag’ dateerde van 1 november 2018. Toen eindigde hij pas als 21ste in de Koppenbergcross. Chapeau, Aerts.