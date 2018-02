Van der Poel vliegt naar zijn 32ste zege en hijst zich zo naast Liboton en De Vlaeminck Mike De Beck

25 februari 2018

15u58 0 Veldrijden Het is hem dan toch gelukt. Mathieu van der Poel zegevierde in de sluitingsprijs van Oostmalle en klokt zo af op 32 overwinningen dit seizoen. Daarmee evenaart hij het recordaantal van Erik De Vlaeminck (1967-1968 en 1970-1971) en Roland Liboton ( 1983-1984). En of het een vruchtbaar seizoen was voor de Europese kampioen. Laurens Sweeck werd nog tweede in Oostmalle, David van der Poel vervolledigde het podium.

Pijlsnel. Dat is het juiste trefwoord dat je op deze cross kan plakken. Vrijwel meteen ging het tempo met een ruk de hoogte in. Het waren vooral de Nederlanders die van zich lieten spreken: Mathieu en zijn broer David van der Poel trokken er samen met Lars van der Haar op uit. Die laatste voelde zich wel in zijn sas op de bevroren ondergrond en trok stevig door.

Zonder al te veel succes want alles troepte opnieuw samen. Het sein voor Toon Aerts (opnieuw een renner van Telenet Fidea Lions) om het gaspedaal eens stevig in te duwen. De grote kanonnen lieten zich niet kisten. Alles op een zakdoek.

Dan was het de beurt aan Laurens Sweeck om aan de boom te schudden. De 24-jarige renner keek eens over zijn schouder en zag dat hij enkele meters voorsprong had. Niet veel later keek Sweeck opnieuw achterom. Dit keer keek hij vol in het gelaat van Mathieu van der Poel. Sweeck zag een verbeten trek om de mond van zijn achtervolger.

De Europese kampioen achtte zijn moment gekomen en plaatste zijn moordende versnelling. Daar was dan die ene klasseflits waar niemand een antwoord op had. Richting zege nummer 32. Een waanzinnig cijfer, maar de kleinzoon van Raymond Poulidor is daarmee niet alleen recordhouder. Mathieu van der Poel moet het dus nog delen met Erik De Vlaeminck en Roland Liboton. In goed gezelschap dus. Opvallend: het was nog maar de eerste zege voor Mathieu van der Poel in Oostmalle.

"Ik heb er nog fiks voor moeten vechten, voor die 32e zege", verklaarde de 23-jarige Nederlander achteraf. "Ik was de hele tijd op mezelf aan het vloeken. Ik startte met het verkeerde materiaal en ik maakte een pak fouten. Toen ik wisselde, geraakte ik terug in mijn element. Op een gegeven moment had ik me er al bij neergelegd dat ik hier niet zou winnen. Tot dan die fietswissel en ik opnieuw moraal kreeg. Ik raapte renner voor renner op, tot ik alleen aan de leiding kwam. Nummer 32 is binnen. Dit was een uniek seizoen. Of ik dit ooit nog eens kan over doen is de vraag. Voor mij mag het hoor. En wat ook leuk is, is dat mijn broertje met mij nog eens mee op het podium mocht."

Speciale dag voor Klaas

Voor Klaas Vantornout werd het een speciale dag aangezien de renner van Marlux-Bingoal zijn laatste officiële cross afwerkte. En dat na een carrière van tien jaar. De 35-jarige renner groette in de laatste rechte lijn het publiek langs de kant en bolde dan voor de allerlaatste keer over de streep. Ook voor Rob Peeters zit het er na vandaag op. Hij stak bij het overschrijden van de streep nog wat confetti af. In zijn zog zwaaide ook Joeri Adams de veldritwereld uit.