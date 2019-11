Van der Poel viert ook feest in Hamme, sterke Sweeck tweede in Flandriencross XC

17 november 2019

16u00 18 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft in Hamme de tweede manche van de DVV Verzekeringen Trofee gewonnen. De 24-jarige Nederlander rekende in de Flandriencross af met een sterke Laurens Sweeck. Tim Merlier was een knappe derde.

Dat Mathieu van der Poel betere benen had dan gisteren, werd al snel duidelijk. De Nederlander pakte uit met een verschroeiende start, Toon Aerts had in eerste instantie als enige een antwoord in huis. Wat later kwamen Laurens Sweeck, Tim Merlier en Michael Vanthourenhout vooraan postvatten.

Lang bleef die kopgroep niet samen. Van der Poel plaatste na twintig minuten koers een nieuwe versnelling. De vogel was gaan vliegen. En Eli Iserbyt? Een mindere dag. De West-Vlaming had de veldrit van gisteren in Tabor (en de reis nadien) duidelijk niet goed verteerd. Hij finishte uiteindelijk als vijfde.

Van der Poel kreeg de zege niet cadeau vandaag. Sweeck spartelde tegen en bleef lange tijd op enkele seconden hangen. Maar echt spannend werd het nooit. De zoon van Adrie had alles onder controle. En in het slot moest Sweeck zich gewonnen geven. Vijf op vijf dit seizoen voor Van der Poel. Zijn vierde zege op rij in de Flandriencross.