Van der Poel verschijnt na ultieme test aan de start in Gieten: "Een uurtje doorbijten" JDK/GVS

14 oktober 2018

13u22

Bron: Eigen berichtgeving 7 Veldrijden Mathieu van der Poel verschijnt aan de start van de eerste manche van de Superprestige in Gieten. Gisteren liep hij een enkelblessure op na een valpartij, maar vandaag lijkt de Nederlander opnieuw klaar voor de strijd. "Ik moet een uurtje doorbijten."

Van der Poel fietste deze ochtend op de weg, wat behoorlijk goed verliep. Een garantie op succes in het veld is dat evenwel niet, waardoor de Nederlander na de juniorencross nog een ultieme test onderging. Beelden van onze reporter in het veld tonen dat Van der Poel weinig last ondervond, waarna ook de bevestiging volgde dat hij zo dadelijk aan de start verschijnt.

"Het ging redelijk", aldus Van der Poel. “De pijn was erger bij het opstaan deze ochtend, maar tijdens het rijden ging het beter. Ik voelde al snel dat het wel oké zat. De artsen hebben mij niet afgeraden om te starten. De pijn is te harden, we nemen geen enkel risico. Ik heb wel nog niet op volle snelheid op en van de fiets gesprongen, maar deze cross is te belangrijk. Er hangt een klassement aan vast. De Wereldbeker ben ik al kwijt, ik wil dus in de running blijven voor de Superprestige. Eén keer passen en je hebt hem al verloren. De trap zal het meeste pijn doen, maar ik moet een uurtje doorbijten."

Van der Poel verloor gisteren in de Brico Cross van Lokeren de controle over zijn fiets door een te snelle passage door een beekje. De topper van Corendon-Circus probeerde nog even op zijn fiets te stappen, maar hij merkte al snel dat dat niet meer mogelijk was. De enkel van de Nederlander werd stevig ingepakt en hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Er werd gevreesd voor een zware enkelblessure, maar de ploeg gaf even later te kennen dat het om een verrekking van de ligamenten gaat. Een lichte kwetsure zo blijkt, want een dag later is hij dus alweer fit.