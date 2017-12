Van der Poel verkiest het mountainbiken boven de weg: "Ik was op slag verliefd" Bart Audoore

08u25 0 EPA Veldrijden De weg leek te lonken, maar de roep van het moutainbiken klinkt luider. Mathieu van der Poel over zijn duidelijke carrièrekeuze: "Ik kies voor wat ik het liefste doe."

Wat trekt je zo aan in het mountainbiken?

"Het extreme in de sport. Twee jaar geleden ben ik voor het eerst gaan mountainbiken in Malmedy: ik had het nog nooit gedaan, maar was op slag verliefd. Normaal denk ik niet te veel na als ik op de fiets zit - ik stort me erin en zie wel waar ik uitkom. Bij mountainbiken is dat niet zo'n goed idee: sommige afdalingen zijn echt niet normaal. Die moet je eerst verkennen of je krijgt problemen."

Krijgt het mountainbiken voorrang op de cross?

"De cross blijft even belangrijk voor me. Ik ga niet minder veldrijden. Vaak is een cross heel individueel, maar dat vind ik er net zo mooi aan: het is een constant gevecht tegen jezelf. Ook het bos kan ik niet missen, dat is het leukste wat er is. Omdat er heel weinig wedstrijden overlappen, kan ik in beide disciplines vol gaan. Ik denk dat ik een tiental mountainbikewedstrijden ga doen: alle wereldbekermanches en een paar losse races. Dat lijkt niet zo veel - het is in ieder geval heel anders dan in de cross, waar de wedstrijden mekaar heel snel opvolgen - maar het is wel een volledig programma."

Wanneer ga jij rusten?

"In maart, na de eerste wereldbekerwedstrijd in Stellenbosch in Zuid-Afrika."

Er zijn heel wat grote teams die met belangstelling je resultaten volgden: was het niet logischer dat jij bij een van die ploegen was beland?

"Ik heb er eigenlijk niet eens over nagedacht om te veranderen. Ik voel me al heel lang heel goed bij deze ploeg en ik wilde hier blijven."

En je kreeg natuurlijk een mooie opslag.

"Klopt. Het is heel leuk om zo gewaardeerd te worden. Ik kan ook mijn eigen programma samenstellen. We zijn twee keer gaan samenzitten. De ploeg stelde eerst voor om op de weg te gaan koersen, maar ik was vrij om zelf te kiezen. En ik heb gekozen voor wat ik het liefste doe."

Jou kennende leg je de lat sowieso hoog.

"Ik probeer eerst één wedstrijd te winnen en van daaruit zien we wel. Het uiteindelijke doel is sowieso Tokio 2020. Daar wil ik echt bij zijn. Dat Sven Nys, die zo'n carrière heeft gehad, beweert dat de Spelen een van zijn mooiste herinneringen zijn, zegt veel, vind ik. Natuurlijk droom ik ervan om daar een medaille te pakken, maar ik kan vandaag niet zeggen wat ik waard ben in het mountainbiken."

Probeer toch maar eens.

"Ik denk dat ik al een redelijk niveau haal. Ik behoor niet tot de top, maar ik ben wel zot genoeg om bergaf te volgen. Iedereen zei me dat dalen moeilijker was dan klimmen, maar dat vind ik dus niet. Ik heb bergop al serieus afgezien."

Denk je dat je een betere mountainbiker dan wegrenner bent?

"Dat weet ik niet. Ook op de weg ken ik mijn limiet niet. Ik heb nog nooit de topwedstrijden gereden. Er is een groot verschil tussen een koers van 200 kilometer en een koers van 260 kilometer, maar dat heb ik zelf nog niet mogen ondervinden."

Wat vind je vader van je keuze?

"Pa had me misschien liever op de weg gezien, maar hij snapt me wel. De Olympische Spelen zijn het hoogste wat je als sporter kan bereiken."

Opvallend toch dat Van Aert een heel andere keuze maakt en de cross probeert te combineren met de weg?

"Ik geloof dat dat ook mogelijk is, maar ik denk dat de combinatie veld-mountainbiken eenvoudiger is."

Droomde jij ook niet van Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik?

"Klopt, maar in 2020 zal ik 25 zijn: dan is er nog tijd genoeg voor een wegcarrière. Ik denk dat Wout en ik vergelijkbaar zijn op de weg. Als hij straks in de top 10 eindigt in Roubaix, zal ik misschien eens vloeken, maar ik heb niet het gevoel dat ik iets ga missen door de weg nu links te laten liggen."