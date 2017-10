Van der Poel: "Tijd nodig om in mijn ritme te komen" Thomas Lissens

17u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Veldrijden Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) kan een aardig rapport voorleggen. Zeven zeges in acht veldritten: de 22-jarige Nederlander steekt er voorlopig met kop en schouders bovenuit. Ook in de Polderscross in Kruibeke stond de tegenstand niet op de foto. Wout van Aert (Verandas Willems-Crelan) deed nog zijn stinkende best om er een spannende cross van te maken, maar de wereldkampioen bolde uiteindelijk 22 seconden na zijn rivaal over de aankomst.

"Ik heb lastig getraind deze week en daardoor was het gevoel niet echt super in het begin van de cross", legde Van der Poel uit. "Na mijn eerste versnelling zag ik nog heel wat renners in mijn wiel zitten, maar bij mijn tweede poging kon ik gelukkig wel wat meer schade aanrichten."

Lees ook Van der Poel flitst als een fusée naar 7de zege in Kruibeke

De Nederlander kreeg daarna nog weerwerk van Van Aert. De wereldkampioen kwam terug tot op zo'n vijf seconden van zijn rivaal, maar Van der Poel kon zijn kloofje behouden. "Ik wilde Wout echt niet laten terugkeren, want dan zou ik nog eens een versnelling moeten plaatsen om van hem af te kunnen geraken. En dat was geen goed plan met de cross van morgen in het achterhoofd. Maar begrijp me niet verkeerd: ik heb vandaag toch al redelijk hard afgezien. Het was een lastig parcours en daarom ook niet evident om telkens mijn snelheid vast te houden."

BELGA

Geen extra drank

Van der Poel mocht tijdens de cross geen extra drinkbussen aannemen. Resultaat: de kopman van Beobank-Corendon viel al snel zonder drank. "Ik probeerde om niet te vaak te drinken, maar da's niet evident. Mijn drinkbus was al na twintig minuten leeg en dan weet je dat er nog veertig lange minuten wachten. Als ik er drie of vier had gehad, zouden die allemaal leeg zijn geweest. Ik denk dat het veldrijden één van de enige duursporten is waar je geen extra drank mag aannemen. Ik zal de komende uren in ieder geval voldoende proberen drinken en herstellen met het oog op Zonhoven morgen."

BELGA

Van Aert: "Van der Poel heeft het slim gespeeld"

Wout van Aert was de enige die Mathieu van der Poel even het vuur aan de schenen kon leggen in Kruibeke. De wereldkampioen zag zijn opponent als een bezetene starten en had uiteindelijk ook lof over voor de manier waarop de Nederlander de cross in een beslissende plooi heeft gelegd.

"Ik was vandaag niet veel minder dan Van der Poel", klopte Van Aert zich op de borst. "Hij startte sterk en ik maakte in het begin van de race een ongelukkig slippertje. Daardoor viel ik een viertal plaatsen terug en het kostte krachten om weer op te schuiven. Dat wist Mathieu natuurlijk ook en net op het moment dat ik weer vooraan kwam, viel hij aan. Dat was slim gespeeld, want hij had zich zelf eerst een ronde kunnen sparen."

BELGA

Net als Van der Poel, mocht ook Van Aert geen extra drinkbussen aannemen. Maar dat stoorde de wereldkampioen niet. "Ik heb mijn eerste drinkbus zelfs niet helemaal leeggedronken. In de eindfase van de wedstrijd heb ik van fiets gewisseld en ik heb een deel van een volle drinkbus gewoon leeggegoten op de grond. Daardoor moest ik in de finale wat minder gewicht meesleuren."

Uiteindelijk moest Van Aert zich andermaal tevreden stellen met een tweede plaats. Morgen hoopt hij wel te kunnen toeslaan in de Superprestigemanche van Zonhoven. "Ik bekijk het cross per cross dit seizoen, omdat ik minder belang hecht aan de klassementen. Ik voelde me vandaag minder dan vorige zondag, maar afgelopen zaterdag waren de benen ook niet top. Ik trek dus wel met verwachtingen naar Zonhoven."

BELGA