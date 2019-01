Van der Poel tekent in Otegem voor zijn 19de overwinning op rij, Aerts strandt in nieuwe tricolore op plaats drie DMM

14 januari 2019

16u03 0 Veldrijden Taart voor Toon Aerts in Otegem. De kersverse Belgische kampioen mocht voor de cross nog even vieren, na een uur in het veld waren de toeters en bellen wel weer voor Mathieu van der Poel. De Nederlander won in West-Vlaanderen voor Wout van Aert.

De traditionele kampioenendans in Otegem kon ook dit jaar weer op alle grote namen rekenen. Toon Aerts mocht zijn nieuwe Belgische tricolore na een korte nacht showen, ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert tekenden present. Van der Poel reed gisteren naar zijn vijfde opeenvolgende Nederlandse veldrittitel bij de profs, dus was hij ook in Otegem de te kloppen man.

De start was voor Laurens Sweeck in West-Vlaanderen. Na een belabberd BK had de renner van Pauwels Sauzen wat recht te zetten, maar pech gooide roet in het eten. Mathieu van der Poel - wie anders? - nam galant over. Al kwam er nog niet meteen een demarrage bij kijken. Zo werd het eerste derde van de cross volgemaakt door een groepje van tien veldrijders. Dieter Vanthourenhout bepaalde zowaar het tempo.

Het sein voor wereldkampioen Van Aert om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Van der Poel riposteerde, terwijl de rest ter plaatse bleef pedaleren. Dan toch eens een langverwacht duel tussen de wereld- en de Europese kampioen? Het leek er in Otegem eindelijk nog eens van te komen.

Van der Poel en Van Aert gingen samen op zwier, terwijl Iserbyt en Aerts zich in de achtergrond om de derde plaats bekommerden. De Belgische kampioen trok het pleit naar zich toe, Iserbyt stapte na een foutje op een hellende strook zelfs meteen van de fiets.

Ook vooraan ging het gashendeltje helemaal open. Van der Poel zette Van Aert met een stevige kopbeurt onder druk. De wereldkampioen ging in de fout en de vogel was gaan vliegen. Van der Poel vergrootte zijn gaatje stelselmatig en snelde in één ruk door naar zijn 19de opeenvolgende zege. Het is ook voor de vierde keer op rij dat hij in Otegem weet te winnen.

Eén foutje en de vogel is opnieuw gaan vliegen! 🦅🏆 @mathieuvdpoel pic.twitter.com/lFIurZ4SoM Play Sports(@ playsports) link

Mathieu van der Poel gaat in Spanje genieten van de zon en rust

Nummer 25 is binnen voor Mathieu van der Poel (Corendon-Circus). De Nederlander trekt nu op stage en laat zondag de wereldbekermanche in het Franse Pontchateau links liggen. “Het was best wel een lastige cross. Zeker omdat deze wedstrijd daags komt na een zwaar nationaal kampioenschap. Ik heb mijn nieuwe titel ook wel een klein beetje gevierd. Dan is het logisch dat je daar de volgende dag wat de sporen van draagt”, verklaarde Van der Poel.

De Europees kampioen reed met Wout van Aert aan de leiding, tot de wereldkampioen een fout maakte en opgehouden werd. “Wout was best wel in orde. Maakt hij die fout niet, zou het best kunnen dat we samen blijven tot de laatste ronde. Ik ben dan maar doorgegaan na de hapering van Wout. Echt gemakkelijk was het niet om de rest op afstand te rijden. Het parcours werd ook altijd maar lastiger naarmate de wedstrijd vorderde. Er kwamen alsmaar diepere sporen en het gleed ook meer en meer. Maar ik rijd hier graag. Ik won hier eerder al”.

Net als zoveel renners trekt Van der Poel deze week op stage. “De focus komt stilaan op het wereldkampioenschap van Bogense te liggen. Ik trek met een goed gevoel op stage. Ik laat ook bewust de wereldbekercross in Pontchateau links liggen. Ik ga in Spanje tien dagen genieten van de zon en wat rust.”