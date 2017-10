Gehavende Van der Poel start in Koksijde, maar kende vooralsnog geen successen in de WB-cross 08u30 2 BELGA Sven Nys won in 2015 in Koksijde zijn 50ste WK-cross in Koksijde. Van Aert werd tweede op vier seconden, Van der Poel derde op één minuut en zes seconden. Veldrijden Mathieu van der Poel raast als een wervelwind door het veldritseizoen. Enkel in Ronse en gisteren in Boom kon de Nederlandse kampioen niet winnen. In de andere crossen stak de 22-jarige kopman van Beobank-Corendon er met kop en schouders bovenuit. En toch zal Van der Poel vandaag mogelijk met wat twijfels aan de start verschijnen in Koksijde, want als prof kon hij de Duinencross -om uiteenlopende redenen- nog niet winnen. Daarnaast bezeerde Van der Poel zich gisteren in Boom aan de schouder na een aanrijding met een ijzeren hek. Hij ging deze voormiddag losrijden in Koksijde en besluit het erop te wagen. "Ik heb best nog veel pijn. Het losrijden ging stroef. Hopelijk heb ik straks niet te veel last van de schokken."

Zo ging het in 2014: 'De viering van Van Aert'

In 2014 werd de Wereldbekercross in Koksijde gereden op 22 november, een maand later dan dit jaar. Maar het waren toen wel al piepkuikens Van der Poel en Van Aert die het vuur aan de lont staken. Het duo zag Belgisch kampioen Sven Nys dramatisch starten en reed al snel weg van de rest.



Maar Van Aert was die dag gewoon sterker. In de vierde ronde gooide hij Van der Poel overboord en niemand zou het achterwiel van de toen amper 20-jarige Antwerpenaar nog terugzien.



Van der Poel verging het minder. De Nederlander liet tijdens de cross steeds meer van zijn pluimen en uiteindelijk reed Kevin Pauwels hem nog voorbij. De renner van BKCP-Powerplus moest zo vrede nemen met de derde plaats.



Van Aert won met sprekend gemak en in de laatste ronde had hij duidelijk nog de tijd gehad om na te denken over zijn viering. Net als Paul Herygers in 1994 en Niels Albert in 2013 stapte hij net voor de finish even van de fiets.

Photo News Van Aert legde in 2014 een verschroeiend tempo op. Voor Van der Poel ging het te snel.

Zo ging het in 2015: Nummer 50 voor Nys, Van der Poel in de achtergrond

In 2015 draaide de Duinencross in Koksijde uit op een beklijvend duel, maar daarin was geen hoofdrol weggelegd voor Van der Poel. De Nederlander maakte in Koksijde net zijn wederoptreden nadat hij wekenlang out was geweest door een knieblessure en operatie. Na een goede start werd hij uiteindelijk derde.



Van der Poel zag vanuit de achtergrond hoe veteraan Sven Nys en Wout van Aert er een beklijvend duel van maakten in de duinen. De twee gaven elkaar geen duimbreed toe en de beslissing viel uiteindelijk in de laatste ronde. In de laatste modderstrook moest Van Aert toen een fietslengte toegeven en die maakte hij niet meer goed. Een uitzinnige Nys won zo zijn vijftigste WB-cross.

BELGA

Zo ging het in 2016: Afgelasting en teleurgestelde Van der Poel

Vorig jaar kréég Van der Poel de kans niet om te winnen in Koksijde. De organisatie van de Duinencross besliste toen immers om de cross niet te laten doorgaan. Het hevige stormweer aan de kust, regen, maar vooral veel wind zorgden ervoor dat de WB-veldrit moest worden afgelast.



Maar de beslissing tot afgelasting viel niet bij iedereen in goede aarde. Van der Poel liet weten op Twitter dat hij vond dat de beslissing te vroeg genomen werd. "Over 4u30 slechts start de wedstrijd, de beslissing is naar mijn mening te vroeg genomen, ze voorspellen minder wind deze namiddag", schreef de Nederlander toen. "De reden kan ik uiteraard begrijpen. De veiligheid voor renners, publiek en organisatie moet gegarandeerd kunnen worden. Maar ik vind dat de beslissing te snel genomen is." Wout van Aert noemde de beslissing van de organisatie toen "moedig".

Gezond verstand zegeviert. Geen WB veldrit in Koksijde vandaag #cx #koksijde #WB #worldcup 1,433 Likes, 69 Comments - Karl Vannieuwkerke (@kvannieuwkerke) on Instagram: "Gezond verstand zegeviert. Geen WB veldrit in Koksijde vandaag #cx #koksijde #WB #worldcup"

Zo denkt Van der Poel er zelf over:

Van der Poel zelf is naar eigen zeggen niet echt bezig met de blinde vlek op zijn palmares. "Ik heb eigenlijk gewoon nog nooit de kans gehad om er te winnen", aldus de Nederlandse kampioen, die als belofte wel kon winnen in de duinen. "In 2014 was Van Aert heel sterk, in 2015 reed ik pas mijn eerste koers na een lastige knieblessure en vorig jaar werd de cross afgelast. Eén van de mooiste crossen van het seizoen. En nog mooier als het droog is."



Van der Poel bezeerde gisteren bovendien zijn schouder bij een val in Boom. Afwachten hoe de Nederlander daar vandaag van hersteld zal zijn en of hij drie op drie zal kunnen scoren in de Wereldbeker.