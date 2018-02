Van der Poel spoelt WK-kater door met straffe soloslim in thuishaven Van Aert: "Wilde niet per se revanche nemen" XC en TLB

10 februari 2018

16u01

Bron: Eigen berichtgeving 132 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft met overmacht de Krawatencross in Lille naar z’n hand gezet. In de slotmanche van de DVV-Trofee reed de Nederlander van start tot finish aan de leiding. Wout van Aert moest in zijn thuishaven vrede nemen met de achtste plek.

De DVV-Trofee -met Mathieu van der Poel als eindwinnaar- lag al in een definitieve plooi, waardoor er in Lille enkel werd gestreden om de dagzege. Wereldkampioen Wout van Aert verscheen met weinig vertrouwen aan de start van zijn thuiscross. “Ik ben even ziek geweest en heb geen goede benen”, klonk het vooraf. Van der Poel was dan weer na het mislukte WK belust op revanche. Dat beloofde.

De zoon van Adrie dook alvast als eerste het bos in, Van Aert volgde pas op de tiende positie. En of Van der Poel gebrand was op de overwinning. Na één ronde zette hij Toon Aerts op 9 seconden, de rest van de meute moest al 22 tellen prijsgeven. De winnaar was toen al gekend – wederom géén spanning bij de heren.

Revanche beet

Met een verbeten trek om de mond vloog de eenzame leider over de snelle, maar bochtige omloop. Slechts één woord viel op het gezicht van Van der Poel af te lezen: revanche. En die nam hij. Halverwege bedroeg zijn voorgift zo'n veertig seconden op eerste achtervolger Laurens Sweeck.

Het tweede deel van de wedstrijd werkte Van der Poel in cruise control af - een vast tempo en nooit boven z'n limiet. Net zoals het hele seizoen: outstanding. Zege nummer 27 was een feit voor de 23-jarige renner van Corendon-Circus. Op naar de 30, ja toch? Tim Merlier won de sprint voor de tweede plek, Sweeck mocht als derde mee op het podium klauteren. Van Aert kwam ‘pas’ als achtste over de streep.

Van der Poel: "Wilde niet per se revanche nemen voor Valkenburg"

"Het deed wel deugd om vandaag weer op mijn vertrouwde niveau rond te rijden", aldus Van der Poel na zijn overtuigende zege in Lille. "Ik heb genoten van deze wedstrijd, zeker ook omdat het publiek heel sportief was. Want ik reed toch rond in het thuisdorp van Wout. Dus de fans verdienen zeker een pluim."

"Ik had vanaf de start een goed gevoel te pakken. Ik reed weg in de eerste ronde, niet voor het eerst dit seizoen, en dat deed wel deugd. Dat ik uitgerekend op het terrein van Van Aert zo goed ben, maakt voor mij niet veel verschil. Ik probeer overal mijn stinkende best te doen en ik ben er niet echt mee bezig waar ik dat doe."

Vandaag alweer oppermachtig, maar vorige week op het WK eindigde Van der Poel op ruime afstand van Van Aert. De Nederlander noemt het een teleustelling, maar ook niet meer dan dat. "Het blijft natuurlijk jammer, maar aan de uitslag van vorige week kan ik toch niks meer aan veranderen. Ik probeer nog zo weinig mogelijk aan die dag te denken en wilde vandaag niet per se revanche nemen voor die nederlaag. Ik wil er gewoon een mooi seizoenseinde van maken en daar ben ik vandaag goed aan gestart."