Van der Poel sluit veldritseizoen in Hulst af met 32ste zegeruiker en evenaart recordcijfer van vorig jaar XC

17 februari 2019

16u01 8 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft in Hulst zijn veldritseizoen in schoonheid afgesloten. De 24-jarige Nederlander boekte in de laatste manche van de Brico Cross zijn 32ste seizoenszege, een evenaring van het recordcijfer van vorig jaar.

Het Nederlandse Hulst was vandaag het schouwtoneel van de laatste veldrit van Mathieu van der Poel dit seizoen. Nog één keer alles geven in het veld, want donderdag begint de Nederlander in de Turkse Ronde van Antalya (21-24/2) al aan zijn wegcampagne.

Heel wat mensen zakten naar deze laatste manche van de Brico Cross af, mede door het aangename weer. ’t Was vliegen over de droge omloop in de Vestingcross. Spek voor de bek van de talentvolle Tom Pidcock, die uitpakte met een kanonstart.

Sterke Pidcock

De 19-jarige Brit gaf er een serieuze lel op, enkel Toon Aerts en Van der Poel konden mee. Michael Vanthourenhout had zijn start dan weer compleet gemist en volgde in een mum van tijd op een halve minuut. Te veel, zeker op zo’n snel parcours.

Vervolgens werd Aerts vooraan overboord gegooid. Zo hadden we nog twee leiders: Van der Poel en Pidcock. Het duo verzorgde een tijdje de show, tot de Nederlandse wereldkampioen halverwege zijn kompaan ter plekke liet.

Pidcock gaf zich nog niet gewonnen, maar zag hoe Lars van der Haar in de slotfase kwam aanpikken bij de Brit. De twee vochten een robbertje uit voor de tweede plek, uiteindelijk gewonnen door Van der Haar. Maar dat gebeurde dus achter Van der Poel, die wederom met de bloemen naar huis ging. 32 zeges op 34 crossen. Wat een knalseizoen.