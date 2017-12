Van der Poel sloeg kloof dankzij onvoorziene sprong over balkjes: "Ik had eigenlijk geen zin om af te stappen" Glenn Van Snick

Hij had een te duchten concurrent aan Laurens Sweeck, maar uiteindelijk wist Mathieu van der Poel toch een kloofje te slaan in de derde manche van de DVV-verzekeringen-trofee in Essen. Dankzij een sprong over de balkjes bekwam de Nederlander prompt een kloof van vijf seconden, maar eigenlijk was hij nooit van plan erover te springen.

"Die verdomde balken." We horen het Laurens Sweeck zo roepen in zijn camper tijdens zijn terugrit naar Leuven. De renner van ERA-Cirus had een meer dan begenadigde dag en nestelde zich in het wiel van Mathieu van der Poel - alweer als een komeet gestart. Tot de balkjes halfweg koers het verschil maakten. Mathieu sprong, Laurens koos voor de veilige optie. De vogel was gaan vliegen. "Het springen over die balken is altijd al een van de specialiteiten van Mathieu geweest en ik ben daar minder bedreven in", zuchtte het nummer twee achteraf. "Ik voelde me nochtans echt sterk want kon de tred van Mathieu nadien perfect aanhouden. Helaas kon ik het gat niet meer dichten, zeker niet met een late leegloper." Sweeck pakte zo zijn vierde podiumplaats van het seizoen in alle klassementscrossen. Dat is er eentje minder dan Toon Aerts (derde vandaag) en twee minder dan Lars van der Haar.

En zeggen dat Van der Poel oorspronkelijk helemaal niet van plan was om over de balken te springen. "Hoewel er veel ruimte was vond ik die balken er tijdens de opwarming maar gevaarlijk bijliggen. Vooraf had ik dan ook besloten om van de fiets te gaan. Tot ik op een bepaald moment geen zin had om af te stappen, en er dus maar oversprong. Toen merkte ik dat het al bij al nog meeviel en sprong ik er elke ronde over. Uiteindelijk draaide die ingeving in mijn voordeel uit." Zo greep Van der Poel zijn tiende klassementscross op veertien wedstrijden, oftewel 71,4 percent. Duizelingwekkende cijfers.

Vanavond opnieuw naar Mallorca

Die balken waren inderdaad een godsgeschenk voor de Nederlander, want voorts hoefde Sweeck tot twee ronde voor het einde geen seconde in te leveren op de uiteindelijke winnaar. "Sweeck was écht goed", aldus Van der Poel. Ik moest alvast honderd percent zijn om hem te kloppen. Ik had zelfs de tijd niet om een fiets met lagere bandendruk op te halen omdat hij me zo hard onder druk zette."

"Ik had inderdaad terug power in de benen, bevestigt Sweeck. "Ik reed de laatste crossen met een immens slecht gevoel rond. Die twee weekjes stage in Mallorca kwamen dus als geroepen om een mentale klik te maken. Ik stelde mezelf voor om minder naar de uitslagen te kijken en gewoon het goede gevoel terug op te zoeken. Dat heeft me duidelijk deugd gedaan. Ik vertrek deze nacht dan ook opnieuw voor een weekje naar Mallorca. Ik ga daar nog een week hard trainen en hopelijk nog enkele percentjes erbij doen om zo klaar te zijn voor de kerstperiode."

Meeusen: "Gisteren plots ziek"

De pechvogel van de dag was ongetwijfeld Tom Meeusen. Voor eigen volk nam hij een blitzstart, maar deemsterde snel helemaal weg. "Ik voelde mij deze week echt goed. Ik dacht dat het hélmaal ging goedkomen hier in mijn thuishaven. Tot ik plots gisteren ziek wakker werd waardoor ik geen centimeter kon koersen. Ik kreeg uiteindelijk in het begin van de cross wel nog de kans van Mathieu om even vol alleen door te gaan, maar net nadat ik die inspanning doe ken ik pech - eigen fout omdat ik een paaltje raak - en geraakte ik nooit meer terug in koers. Het was totaal niet de dag waarop ik had gehoopt. Jammer, want ik had hier veel ambitie."

