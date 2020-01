Van der Poel: “Seizoen mislukt als ik geen wereldkampioen word”, Van Aert: “Kom van te ver om het Mathieu moeilijk te maken op het WK” Redactie

25 januari 2020

17u24 6 Veldrijden Mathieu van der Poel soleerde vanmiddag naar de zege in Zonnebeke. Wout van Aert kende een uitstekende dag en werd tweede. Hieronder de reacties van de twee hoofdrolspelers van de Kasteelcross.

Van der Poel: “Of mijn seizoen mislukt is als ik geen wereldkampioen word? Ja”

“De benen moesten warmdraaien na een lastige week. Maar eenmaal ik op gang was, reed ik goed”, klonk het bij Mathieu van der Poel, die een lastige trainingsweek achter de rug heeft. “Ik heb redelijk wat op interval getraind. En dat was nodig richting het WK. Of mijn seizoen mislukt is als ik geen wereldkampioen word? Ja.”

Van Aert gelooft niet in wereldtitel: “Kom van te ver om het Mathieu moeilijk te maken”

“Ik ben nog een stuk verwijderd van mijn beste vorm, maar ik ben zeker niet slecht bezig”, vertelde Wout van Aert. “Ik ben blij dat het gevoel goed zat. Dat geeft vertrouwen voor morgen en volgende week. Of ik in een wereldtitel geloof? Neen. Ik kom van te ver om het Mathieu (van der Poel, red.) dit seizoen nog moeilijk te maken. Hoe we Van der Poel kunnen afstoppen? We zullen nog een plannetje bedenken.”