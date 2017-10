Van der Poel rijdt ze opnieuw allemaal in de prak, Van Aert (2de) kent beterschap 15u58 0 TDW Eerder schreef Van der Poel ook al twee wereldbekerwedstrijden op zijn naam. Veldrijden Mathieu van der Poel blijft de onbetwiste koning van het veld. De Nederlandse kampioen heeft opnieuw zijn slag thuisgehaald en voor Wout Van Aert de eerste wedstrijd van de Telenet Superprestige in Gieten gewonnen. Laurens Sweeck haalde het in de strijd om de derde podiumplaats van Lars van der Haar.

Niet de vraag wie zou winnen, maar vooral hoelang het zou duren vooraleer Mathieu van der Poel afscheid zou nemen van de rest, beheerste de debatten net voor de opener van de Superprestige in Gieten. Wie zijn geld op een vroege 'solo slim' van de Nederlander had gezet, kon met een stevige kopstart van de zoon van Adrie al gaan dromen.



De rest slingerde zich gelukkig wel in een lange sliert naar het wiel van de Wereldbeker-leider. Zo kregen we zowaar even Michael Vanthourenhout aan de kop van de wedstrijd. Van der Poel liet de renner van Marlux kort van de leiding proeven, maar daarna dropte hij z'n eerste - weliswaar bescheiden- bommetje.



Van Aert, in de crossen in de Verenigde Staten in mindere doen, wou zijn grote rivaal de zege nog niet meteen cadeau doen. De wereldkampioen buffelde zich met Laurens Sweeck naar het wiel van Van der Poel en zo was alles te herdoen. Ook enkele anderen maakten de oversteek.



Sweeck profiteerde en zag zijn moment gekomen om enkele speldenprikken uit te delen. De wedstrijd raakte evenwel nooit uit de stevige greep van Van der Poel. De Nederlander hield zijn concurrenten kort bij het wiel om dan twee ronden voor het einde finaal uit te pakken.



Met enkele stevige lendenrukken knalde de Nederlander net na de balkjes iedereen los weg naar de achtergrond. Wout Van Aert deed er alles aan om de Nederlander binnen het zicht te houden, maar op veel meer dan een deugddoende tweede plaats mocht de wereldkampioen zich niet verlekkeren. Laurens Sweeck legde beslag op de derde plaats, net voor Lars van der Haar.