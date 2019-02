Van der Poel rijdt na demonstratie in Lille naar 29ste zege, Nederlander is ook eindwinnaar van de DVV-Trofee DMM

09 februari 2019

16u04 13 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft de Krawatencross in Lille gewonnen. De wereldkampioen reed in zijn eentje naar zijn 29ste zege van het veldritseizoen. Daarmee pakte hij ‘en passant’ ook de eindzege in de DVV-Trofee mee. Michael Vanthourenhout werd tweede in de daguitslag, Toon Aerts derde. In het eindklassement was het omgekeerd. Aerts daar op twee, Vanthourenhout op drie.

De Krawatencross in Lille. Dat is zowat veldrijden in de achtertuin van Wout van Aert. Toch was de drievoudige wereldkampioen er vanmiddag niet bij in de Kempen. Zijn veldritseizoen zit er immers al op. De Omloop komt er binnen drie weken aan en Van Aet wil zich daar de komende weken optimaal op voorbereiden in het Spaanse Girona.

Wel de eerste klassementscross voor Mathieu van der Poel in zijn tweede regenboogtrui bij de profs. De Nederlander had voor deze slotmanche in de DVV-Trofee 58 tellen voorsprong op Toon Aerts. Weinigen die durfden twijfelen aan de dag- en eindzege voor de wereldkampioen.

Zeker toen Van der Poel er na een halve ronde al meteen korte metten mee maakte. Hij liet de rest ter plaatse en kon bij wijze van spreken toen al freewheelen naar de zege. Quinten Hermans bood nog wat weerwerk, maar hij werd in navolging van zijn pech op het WK andermaal door mechanische miserie teruggeslagen.

Ook Michael Vanthourenhout kwam geen sikkepit dichter op Van der Poel. Zelfs niet toen de Nederlander er na een wel heel scherp aangesneden bocht even bij ging liggen en zijn fiets moest wisselen. De voorsprong ging nooit meer onder de 20 seconden. Het was een kwestie van tijd vooraleer de 29ste overwinning van het seizoen binnen zou zijn.

De strijd om de twee andere podiumplaatsen was wel spannender. Met veel gegadigden in een omvangrijke groep, toch trokken de vertrouwde namen het laken naar zich toe. Aerts en Vanthourenhout muisden er samen vanonder en vochten onderling een robbertje uit om de tweede plaats. Daarbij haalde de West-Vlaming het voor de Belgische kampioen. Vanthourenhout op twee en Aerts dus op drie. Maar de dag- en eindzege, die waren voor Mathieu van der Poel.

Van der Poel: “Koos voor de vroege aanval om het tussensprintklassement te winnen”

Een minuut of drie bleef het pak samen, maar daarna was het weer een onemanshow. Mathieu van der Poel ging er na een halve ronde vandoor in Lille. Met reden zo bleek achteraf. “De vroege aanval was nodig, want ik wist dat het nog spannend was in het tussensprintklassement met Toon. Ik ben blij dat het gelukt is, ook het eindklassement winnen is leuk. Zeker na mijn ‘jour sans’ op de Koppenberg. Ik geloofde er toen niet echt meer in, maar de cross in Hamme heeft de doorslag gegeven om terug te komen in het klassement.”

Er was vandaag ook een val bij voor Van der Poel, maar daar hield de wereldkampioen weinig brokken aan over. “Het was hier veel draaien en keren, bij mijn val was ik gewoon niet geconcentreerd genoeg. Het begon te schuiven en het bleef schuiven. Zo lag ik tegen de grond. Ik zat wat met morgen in mijn achterhoofd en dan sluipen er foutjs in. Dat is normaal niet echt van mijn gewoonte om zo de concentratie te verliezen.

Toon Aerts: “Het beste is er stilaan van af”

Derde in de daguitslag, maar tweede in het klassement. Toon Aerts viel in Lille op zijn plaats. “Het was een lastig parcours voor mij, met veel snokken. De laatste weekends zijn lastig, want ik moet toegeven dat het beste er stilaan van af is. Het is leuk dat de komende crossen in de buurt zijn. Dat maakt het mentaal iets makkelijker om me er op voor te bereiden. Ach, ik ben tevreden met mijn derde plaats.”

Michael Vanthourenhout: “Wist het meteen toen ik Mathieu zag vertrekken”

Omgekeerde teneur voor Michael Vanthourenhout. De renner van Marlux-Bingoal werd tweede in de daguitslag en derde in het klassement. “Toen ik Mathieu zag aanzetten, dan wist ik dat hij weer een superdag had. Enfin, dat heeft hij voor ons elke wedstrijd. Daarna was het voor mij een kwestie van positie kiezen. Ik probeerde het even alleen, maar ik voelde dat dat niet de gemakkelijkste weg was. Ik heb dan gewacht op de rest en met Toon alles op alles gezet op het podium.”