Van der Poel recupereert met een sterke solo in Otegem het best van de nationale kampioenschappen - Cant wint bij de vrouwen Redactie

16u02

Bron: Belga 1 Photo News Veldrijden Eén dag na het BK veldrijden in Koksijde zijn de veldrijders opnieuw het veld ingedoken voor de cross in Otegem. Nederlands kampioen Van der Poel haalde het daarin met overmacht van Belgisch kampioen Wout van Aert. Toon Aerts finishte op een derde plaats. Het is de 24ste seizoenszege voor 'VDP', dat terwijl Van Aert op 8 stuks blijft steken.

Dadelijk meer.

Joeri De Knop. Van der Poel bij de aankomst in Otegem.

BELGA

Cant de beste bij de vrouwen voor Majerus

Sanne Cant heeft één dag na haar negende Belgische titel op rijde veldrit in het West-Vlaamse Otegem, een deelgemeente van Zwevegem, bij de vrouwen elite gewonnen. De wereldkampioene haalde het in deze zogenaamde 'losse cross' van de Luxemburgse Christine Majerus, die vorig jaar beslag op de eindzege nam.



Ellen Van Loy finishte als derde voor de Amerikaanse Elle Anderson en de Britse Helen Wyman. Loes Sels eigende haar de zesde plaats toe. Voor Sanne Cant werd het meteen haar veertiende zege van het seizoen, haar tweede overwinning op evenveel dagen tijd na het BK.

Het was Ellen Van Loy die de beste start nam met de Luxemburgse Christine Majerus en wereldkampioene Sanne Cant in haar wiel. Dit drietal sloeg al vrij snel een kloof op de rest van het deelnemersveld. Christine Majerus nam het commando vlug over, sloeg een kloof, maar op een vettige strook slaagde Sanne Cant erin haar wiel te pakken. Voor Ellen Van Loy ging het allemaal te snel. Nog voor halfcross sloeg Van Loy dan ook nog eens tegen de vlakte waardoor ze haar winstkansen helemaal door de neus geboord zag worden. Sanne Cant bleef fiks doorgeven en trok de slotronde in met een voorsprong van zowat 10 seconden op Christine Majerus.

De wereldkampioene kwam niet meer in de problemen en legde zo beslag op haar veertiende zege van het seizoen. Majerus consolideerde haar dichtste ereplaats en ook Ellen Van Loy stond de derde plaats niet meer af. Sanne Cant volgt zo de Luxemburgse Christine Majerus op als eindlaureate van de zesde editie van Weversmisdagcross.

"Dit was best een lastige wedstrijd, zeker na het Belgisch kampioenschap van gisteren. De weide achteraan het parcours hier was zwaar. Je zakte ginds diep in de zompige blubber", verklaarde Sanne Cant. "Aan Christine Majerus had ik een lastige tegenstandster. Met de wind was het niet de bedoeling om zo snel in de wedstrijd een kloof te slaan. Uiteindelijk slaagde ik erin wat afstand te nemen maar ik ben moeten doorgaan tot het einde. Ik heb nog groeimarge na mijn stage die ik er net heb opzitten. Dat is altijd leuk om weten. Het kan dus nog net iets beter."

BELGA Cant won gisteren nog in Koksijde.