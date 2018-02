Van der Poel: "Er was er eentje die er héél ver bovenuit stak vandaag" DMM

04 februari 2018

17u02 8 Veldrijden Geen tranen bij Mathieu van der Poel na de aankomst. In tegenstelling tot vorig jaar kon de Nederlander in eigen land wel de ontgoocheling verbijten. "Ik kan ermee leven als ik op mijn waarde word geklopt."

Van een ontnuchtering gesproken. Mathieu van der Poel keek na het WK in Valkenburg aan tegen een achterstand van meer dan twee minuten. "Ik voelde in de tweede ronde al dat het vandaag niet zou lukken. Het parcours was apart, maar daar ga ik het niet op steken. Ik moet dit aankunnen, maar vandaag was dat niet het geval. Ik heb er dan ook geen probleem mee om toe te geven dat ik hier vandaag op mijn waarde werd geklopt."

"Dat foutje? Ik kwam gewoon al vroeg onder druk te staan en dan gebeurt zoiets in de cross. Er was er eentje die er heel ver bovenuit stak en dat was Wout. Het publiek heeft me na dat foutje wel enorm geholpen. De steun was fantastisch en ik kon het toch niet laten gebeuren om hier drie Belgen op het podium te laten staan. (lacht) Ik ben echt diep gegaan om nog naar die derde plaats te rijden. Nu probeer ik nog om zoveel mogelijk mee te pikken. Het zou mooi zijn als ik het seizoen kan afsluiten met dertig overwinningen. Ik hoop dat het lukt."

Adrie van der Poel: "Sneu voor Mathieu, dat gat van twee minuten was niet normaal"

Ook vader Adrie van der Poel moest het meesterschap van Wout van Aert erkennen. "Ik was hier een beetje op voorbereid. Ik wist dat Wout hier super zou zijn, dat zag je vooraf aan alles. In de cross zelf zag je na een halve ronde dat er aan Van Aert niets te doen zou zijn. Hij ademde niet. Het verschil was meteen ook gigantisch groot. Zo snel twee minuten bijeen fietsen, is niet normaal. Hij pakte op een gegeven moment bijna een halve minuut per ronde. Van Aert was dus uitzonderlijk goed."

"De meesten zullen zeggen dat er maar één dag telt. Maar ik vind dat niet", gaat Van der Poel verder bij Sporza. "Mathieu is dit seizoen gewoon de beste renner. Hij draagt die regenboogtrui niet en dat is jammer. Maar zijn tijd komt wel nog. Mathieu heeft gereden voor wat hij waard is, hij heeft een schitterend seizoen met bijna overal overwinningen. Hij mist de wereldtitel en dat is uiteraard wel een beetje sneu."