Van der Poel palmt ondanks val ook Brussel in, Iserbyt week voor BK eerste Belg GVS

05 januari 2020

16u03 0 Veldrijden Mathieu van der Poel won nu ook de Brussels Universities Cyclocross, de zevende en voorlaatste manche van de DVV-trofee. Een eerste demarrage van de wereldkampioen werd gestuit door een valpartij, halfweg cross muisde hij er wel met succes vandoor. DVV-leider Eli Iserbyt fietste naar de tweede plek, Corné van Kessel mocht mee op het podium.

In een rondje op de VUB- en ULB-campus stonden onze landgenoten voor de ultieme test voor het Belgische kampioenschap, van komende zondag in Antwerpen. Naast Toon Aerts, Wout van Aert en Laurens Sweeck verscheen een zieke Quinten Hermans niet aan de start. De grote vraag was dus weer: wie deed Mathieu van der Poel wat?

Na een gretige start van Tim Merlier nam de Nederlander het commando over. Aan het einde van ronde twee trok hij vervolgens het tempo een beetje op - voldoende om een bres te slaan. Gaan vliegen was de vogel echter niet, want in de nieuwe carrousel bleef ‘MVDP’ hangen in een spandoek én lag z’n ketting eraf. Vanthourenhout en Van Kessel keerden terug, even later sloten ook Iserbyt - die even ervoor kampte met een leegloper -, Vermeersch, Meeusen en Merlier aan.

Nog geen afscheiding, Vanthourenhout voert de forcing 🚴🏻‍♂️ #DVVTrofee pic.twitter.com/cYp8zT1tDk DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

De wereldkampioen zette zich even in de luwte, en waagde halfweg cross opnieuw zijn kans. Eén keer versnellen, en weg was hij alweer - ze spartelden zelfs niet tegen. Al snel crosste hij tussen de Brusselse studenten twintig seconden bij elkaar: klus geklaard. In de achtervolging was er meer spanning. DVV-leider Iserbyt, Vanthourenhout en Van Kessel maakten er een verbeten duel van. Uiteindelijk reed Iserbyt naar een tweede plek, Van Kessel fietste naar het laagste podiumschavotje.