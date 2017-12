Van der Poel overklast tegenstand ook in Overijse en ziet strijd om tweede plaats zelfs nog op tv TLB

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Van der Poel pikte de strijd om de tweede plaats mee op tv. Veldrijden Overwinning nummer zeventien is binnen voor Mathieu van der Poel. De 22-jarige Nederlander trok er al na zes minuten vandoor in Overijse en hij won uiteindelijk met veel overmacht de Druivencross. De toeschouwers die dapper genoeg waren om het winterweer te trotseren, kregen enkel in de achtergrond een spannende strijd. Corné van Kessel werd uiteindelijk tweede, Tom Meeusen derde.

Geen Wout van Aert, Toon Aerts, Laurens Sweeck of Lars van der Haar is Overijse. Zij verkozen nog wat doorgedreven trainingen boven de ‘Moeder Aller Crossen’, dit seizoen geen klassementsveldrit. Dat zorgde ervoor dat godbetert de 30-jarige Amerikaan Stephen Hyde, een vriend van Van Aert, op het einde van de eerste ronde in tweede positie reed. Mathieu van der Poel was dan al lang gaan vliegen.

De Nederlandse veelvraat moest niet eens versnellen. De Europese en Nederlandse kampioen zag Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions) in ronde één pal voor zijn neus tegen de grond gaan en daarna zag hij een uur lang geen renners meer. Het zou een doorgedreven training worden voor Van der Poel.

Op het loodzware parcours in Overijse was de strijd om de tweede plaats een pak interessanter. Een achttal renners - onder wie Eli Iserbyt, Klaas Vantornhout (allebei Marlux-Napoleon Games), Quinten Hermans en Tim Merlier (Crelan-Charles) - gaf elkaar geen duimbreed toe. Ook Tom Meeusen streed mee om een podiumplaats en de renner van Beobank-Corendonk maakte het de mannen van Marlux ook knap lastig.

Ondertussen stoomde Meeusens ploegmaat onverstoord door. Brilletje wegwerpen, door de modder dansen en zichzelf eens bekijken op het grote scherm: Van der Poel had er allemaal tijd voor. En de Nederlander was, diep in het tweede deel van de cross, ook nog lucide genoeg om zijn banden van wat overtollig modder te verlossen door in een gootje te rijden. Freewheelen.

In ronde één was al duidelijk dat Van der Poel zijn zeventiende seizoenszege zou boeken in Overijse en een klein uurtje later werd dat ook werkelijkheid. Daar kon zelfs een kleine slipper vlak voor het ingaan van de slotronde niets aan veranderen. In de achtergrond klopte Corné van Kessel Tom Meeusen in de sprint om de tweede plaats, zo zag Van der Poel nog net op het televisietoestel in de podiumtent.

