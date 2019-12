Van der Poel over Vuelta: “Geen must om te rijden, maar als het kan, graag” KDW/DMM

21 december 2019

17u05 1 Veldrijden Same old voor Mathieu van der Poel in Sint-Niklaas. De wereldkampioen won de Waaslandcross voor de derde keer in zijn carrière. Al ging het nadien vooral ook even over de Vuelta. “Het is geen must voor ons om daar te rijden, maar het zou wel leuk zijn.”

Een foutje in het zand bij de concurrentie en hij was opnieuw foetsie. Mathieu van der Poel won met overmacht in Sint-Niklaas. “Het lijkt inderdaad makkelijk, maar het was voor mij ook een vol uur rijden. Zeker op zo’n rondje waar er niet zo veel techniek nodig is, moet je op de rechte stukken toch flink doortrappen.”

Eén week na zijn stage in Benicassim begint MVDP de vruchten te plukken van zijn trainingsarbeid. Daar waar hij het vorige week nog moeilijk kreeg om in zijn ritme te komen, reed hij nu wel meteen vlot rond in Sint-Niklaas. “Het ging goed, zoals verwacht. Ik kende een rustige week na tien dagen hard trainen in Spanje. Het begint beter en beter te gaan.”

En dat net op het moment dat Wout van Aert voor zijn terugkeer in het veld staat. Onze landgenoot start volgende week in Loenhout en daar kijkt ook Van der Poel naar uit. “Het is heel positief voor het veldrijden dat hij terugkomt. Ik ben ook wel benieuwd naar waar hij staat. Ik denk dat hij sneller terug zal meedoen voor het podium en de zege dan hij zelf laat uitschijnen. Hij is sowieso bij de betere crossers. Dat gaat niet zomaar weg.”

Vuelta: “Het is niet aan mij om te beslissen, maar ik zou het graag willen”

Net als Van Aert mikt Van der Poel na de crosswinter opnieuw op succes op de weg. De Nederlander zou dit jaar graag een eerste grote wielerronde rijden. De Vuelta - met start in Utrecht - leek daarvoor de uitgelezen gelegenheid, maar organisator Javier Guillen liet deze week bij WielerFlits weten dat het moeilijk wordt om de ploeg van Van der Poel een wildcard te geven.

“Het is op die manier een beetje uitvergroot”, zei Van der Poel in de marge van de Waaslandcross. “Het opzet bij ons was dat we er zeer graag zouden rijden, maar het is niet zo dat het een must is voor ons om de Vuelta dit jaar te doen. Blijkbaar hebben ze de vraag voorgelegd aan de baas en zo is dat dan in de media gekomen.”

“Het zou heel leuk zijn om er te rijden en met de start in Utrecht zou het ook speciaal zijn. Maar als het niet zo is dan is het zo. Als het wel kan: graag. Het is niet aan mij om te beslissen. Ik snap hun kant (de organisatie, red.) van het verhaal wel. We zullen zien waar het op uitdraait, maar ik zou het graag willen, ja.”