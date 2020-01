Van der Poel over val: “Ik probeerde op een gladde strook wat gras op te zoeken” JSU

05 januari 2020

17u51 0

Mathieu van der Poel moest het vandaag in twee keer doen. Na een val werd hij teruggeslagen, maar halfweg cross legde hij dan toch de basis voor de zege in de DVV-manche van Brussel. “Die val was m’n eigen fout. Ik probeerde op een glad stuk wat gras op te zoeken langs de kant, maar ik bleef met mijn pedaal achter een spandoek hangen en ik lag op de grond. Maar dit rondje ligt me wel.”