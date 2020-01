Van der Poel over nieuwe sponsors: “Hadden meer budget nodig om grotere namen aan te trekken” ABD

Bron: Sporza 0 Veldrijden Mathieu van der Poel won met overmacht in Baal. De wereldkampioen zette zijn nieuwe sponsors meteen in de kijker. “Zij zijn belangrijk voor onze sport.”

Na zijn zege had Van der Poel het over de nieuwe sponsors van zijn ploeg, Alpecin-Fenix. Die zette hij bij het overschrijden van de finishlijn nog eens extra in de picture door naar de logo’s op zijn shirt te wijzen. “Ik was gemotiveerd om de nieuwe sponsors meteen in de kijker te zetten”, aldus de wereldkampioen. “Zonder sponsors zouden we niet veel zijn in de wielerwereld. Onze sport draait mede dankzij hen." De ploeg van ‘MVDP’ zet ook budgettair een stap vooruit. “De tegenstand gaat meer naar ons kijken in het voorjaar op de weg. Extra budget was nodig om grotere namen aan te trekken.”

De cross in Baal was weer een kolfje naar zijn hand. “Het ging goed, ja. Het was een goede wedstrijd, ik ben tevreden. Het jaar goed starten is belangrijk. Goed begonnen aan nieuwe jaar, half gewonnen.”

Iserbyt: “Geen antwoord op versnelling van Mathieu”

Eli Iserbyt moest vrede nemen met een tweede plaats. “Ik had geen antwoord op de versnelling van Mathieu”, reageerde hij. “In de achtervolgende groep draaide het goed en ik kon demarreren, maar dan kwam er die stomme valpartij.” Iserbyt streed met Tom Pidcock voor de dichtste ereplaats. “In de laatste ronde had ik iets meer over. Bergop voelde ik me beter, in afdaling was Pidcock rapper - het is een acrobaat. Wat ik vond van het ploegenspel vandaag? We zaten op één lijn. Het was heel goed.”

Pidcock: “Snel ritme gevonden na Kerstmis bij familie”

“Ik ben blij met derde plek”, aldus Tom Pidcock. “Ik heb Kerstmis gevierd bij mijn familie in Engeland. Dat was fijn, aangezien in heel de winter in België verblijf. Ik had niet gedacht dat ik meteen mijn ritme zou vinden tijdens de cross, maar het ging goed! De moraal zit goed, de benen zijn super.”