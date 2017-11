Van der Poel over EK: "Ik start om te winnen", Aerts kijkt uit naar Belgische ploegtactiek Redactie

14u34

Bron: Belga 0 TDW Van der Poel wint op de Koppenberg.

Zondag vindt in het Tsjechische Tabor het Europees kampioenschap veldrijden plaats. Bij de mannen elite verdedigt Toon Aerts er zijn titel. Torenhoog topfavoriet is 'het fenomeen' Mathieu van der Poel. Vraag is wat de Belgische delegatie in petto heeft tegenover de Nederlandse kampioen

Tabor heeft een rijke geschiedenis wat betreft het organiseren van veldritten. Sinds 2001 hebben er in Zuid-Bohemen zelfs drie wereldkampioenschappen (2001 Erwin Vervecken, 2010 Zdenek Stybar en 2015 Mathieu van der Poel) plaatsgevonden. Sinds 2015 is er een EK voor mannen elite. De eerste editie, in het Nederlandse Huijbergen, werd gewonnen door Lars van der Haar. Vorig jaar mocht Toon Aerts in Pontchâteau de wit-blauwe trui aantrekken nadat hij respectievelijk Mathieu van der Poel en Wout van Aert achter zich liet. In Tabor wacht de derde editie van de titelstrijd en daarin vertrekt Mathieu van der Poel als absolute topfavoriet. De Nederlandse kampioen demonstreerde afgelopen woensdag nog maar eens op de Koppenberg. Het werd er zijn twaalfde zege van het seizoen. Enkel in Ronse en Boom won de kleinzoon van Raymond Poulidor niet in de wedstrijden waar hij aan de start kwam.

"De Koppenbergcross werd een zware bedoening maar ik denk dat ik tegen zondag wel voldoende hersteld, zo niet volledig topfit, aan de start zal komen van het EK. Het is logisch dat de kenners me naar voor schuiven als topfavoriet. Daar zitten mijn resultaten van dit seizoen wel voor iets tussen", lacht Mathieu van der Poel. "Ik ben die druk op mijn schouders ondertussen wel al gewoon geworden en kan daar zeker mee omgaan. Bovendien ligt het parcours in Tabor me. Ik heb er zelfs een speciale band mee. In 2015 werd ik hier zelfs wereldkampioen en ook in de jeugdreeksen won ik er. Bovendien zet ik dit Europees kampioenschap net onder het WK. Er is ook een mooie trui aan verbonden. Ondanks de belangrijkheidsgraad pak ik deze wedstrijd aan zoals elke andere, ik start om te winnen", besluit Mathieu van der Poel.

Photo News Mathieu van der Poel uitgeteld na de Koppenbergcross.

Aerts: "De bondscoach heeft wel een plannetje klaar"

"Donderdag trok ik dat shirt nog eens aan om te gaan trainen, losrijden na de zware afmattende Koppenbergcross van woensdag. Ik ben realistisch genoeg om te weten dat het meer dan waarschijnlijk de laatste keer was. In Tabor moeten we immers met de kledij van de nationale ploeg rondfietsen en een tweede opeenvolgende zege wordt zeer moeilijk. Vooral tegen een beresterke Mathieu van der Poel. Hij zal wellicht opnieuw ongenaakbaar zijn. Maar je weet nooit. Kijk maar naar vorig jaar", geeft Toon Aerts mee. "De Koppenbergcross was heel zwaar. Bovendien moet je daarna nog naar de ceremonie, interviews geven en moet je ook nog eens langs de viptent gaan. Dat komt erop neer dat ik pas één uur na de cross op de rollen kon losrijden. Ideaal is anders maar eigenlijk neem je dat er wel graag bij. Het is nu eenmaal part of the job".

"De Belgische delegatie is een sterke ploeg", vervolgt Aerts. "In het veldrijden kan je niet echt terugvallen op een heuse ploegtactiek. Maar de bondscoach zal zeker wel een plan hebben. Ik ben benieuwd wat dat wordt. Ik kan echter niet op tafel kloppen en zeggen, ik ben uittredend kampioen dus ik ben uitgesproken kopman. Zo werkt het nu eenmaal niet in het veldrijden. Die Europese titel gaf me wel een zalig gevoel. Zonder meer het toppunt tot hiertoe in mijn carrière. Het parcours in Tabor ligt mij. Ik kan het misschien wel een beetje vergelijken met dat van Pontchâteau waar ik mijn titel behaalde maar of ik me nu zondag zelf zal opvolgen is een ander gegeven. Ik ga er alles aan doen maar schat de kans klein in. Het jaartje in die knappe trui nemen ze me nooit meer af", verduidelijkt Toon Aerts.

TG/PHOTO NEWS Toon Aerts.

Sweeck: "Ik zit kort tegen dat podium aan"

Laurens Sweeck gaat zondag voor een podiumstek op het EK veldrijden in het Tsjechische Tabor. Mathieu van der Poel, dit seizoen al goed voor twaalf zeges, is ook voor de renner van ERA-Circus dé topfavoriet. "De laatste weken leun ik zowat iedere week tegen dat podium aan", zegt Sweeck. "Behalve op de Koppenbergcross (waar hij tiende werd, red), maar dat is een parcours voor een heel specifiek type renner en voor mij niet meteen een referentie. Op basis van de huidige conditie en de omloop in Tabor is het EK-podium zeker niet ondenkbaar."

Voor de 23-jarige Sweeck wordt het zijn derde EK bij de elite. Twee jaar geleden werd hij zevende in het Nederlandse Huijbergen, vorig jaar strandde Sweeck op plaats veertien in het Franse Pontchâteau.

De Nederlander Mathieu van der Poel wordt de te kloppen man, denkt ook Sweeck. "Maar daarachter is heel veel mogelijk", zegt hij. "In Tabor stond ik trouwens al eens op het podium met een medaille om de nek. Op het wereldkampioenschap voor beloften in 2015 greep ik daar net naast de wereldtitel."

TDW Laurens Sweeck.

Vermeersch: "Zou tevreden zijn met top tien

Gianni Vermeersch wil zondag op het EK veldrijden in Tabor in de top tien eindigen. Dat moet volgens de renner van Steylaerts-betFIRST mogelijk zijn als hij de goede lijn van afgelopen weekend in de Superprestige van Ruddervoorde (waar hij elfde werd, red) kan doortrekken. "Daar had ik eindelijk nog eens het gevoel dat ik goed draaide en power in de benen had. Een hele wedstrijd lang", zegt de West-Vlaming. "Woensdag op de Koppenberg was het qua resultaat geen hoogvlieger (hij werd achttiende, red). Mede door een lekke band, maar zo'n specifiek klimparcours is voor mij ook niet echt een waardemeter. Het was vooral een laatste stevige prikkel richting EK."

Voor de 24-jarige Vermeersch is Tabor geen onbekend terrein. Zowel bij de junioren, in 2010, als bij de elite, in 2015, reed hij er het WK. "Het was mijn eerste WK bij de elite en dus best een speciale herinnering. Bij de junioren werd ik vijfde, bij de elite zevende. Al sneeuwde het toen wel. De omstandigheden zijn dus niet vergelijkbaar, maar op een goeie dag is de top tien zeker mogelijk. En dan zou ik tevreden zijn."

Foto Coghe Gianni Vermeersch.