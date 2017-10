Van der Poel ook klasse te sterk in Rosmalen (en laat publiek smullen met immense sprong) Xander Crokaert

16u09 1 rv Veldrijden Mathieu van der Poel heeft met overmacht de Grote Prijs Brabant in Rosmalen gewonnen. De Nederlandse kampioen liet de concurrentie meteen ter plekke en rondde vervolgens een knappe solo af.

Corné van Kessel en Toon Aerts moesten op de zanderige omloop de voornaamste uitdagers worden van Mathieu van der Poel. Het duo van Telenet Fidea Lions moest zich echter al vroeg neerleggen bij het meesterschap van de Nederlandse kampioen. De zoon van Adrie vloog over het parcours. Er was andermaal niets aan te doen.

Halverwege had Van der Poel een voorgift van een halve minuut. Tijd zat dus om het spektakel te verzorgen (zie filmpjes hieronder). Toon Aerts moest zich tevreden stellen met de tweede plaats, Corné van Kessel werd derde.

Van der Poel zit inmiddels in de dubbele cijfers: overwinning nummer 10. Morgen kan daar in Ruddervoorde een elfde bijkomen. Dan moet hij wel afrekenen met onder meer Wout van Aert, die vandaag niet van de partij was.

Ladies and gentlemen: @mathieuvanderpoel #circus #artiste #gpbrabant #airborn 23 vind-ik-leuks, 3 reacties - José Been (@tourdejose) op Instagram: 'Ladies and gentlemen: @mathieuvanderpoel #circus #artiste #gpbrabant #airborn'

Het is er weer één uit het boekje..@mathieuvdpoel wint met machtsvertoon de #GpBrabant pic.twitter.com/fbj64tJ3Xw Ton Heijstek(@ TonHeijstek1) link