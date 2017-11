Van der Poel ook in Zeven de te kloppen man: "Niet evident om hem een hak te zetten" TLB

11u58

Bron: Belga 17 Photo News Veldrijden In het Duitse Zeven wordt morgen de vijfde manche van de Wereldbeker veldrijden afgewerkt. In de tussenstand staat de Nederlander Mathieu van der Poel autoritair aan de leiding met het maximum van de punten (320). Wout van Aert volgt als tweede met 100 punten minder. Derde in de stand is de Nederlander Lars van der Haar met 219 punten achter zijn naam.

De vraag in Zeven is of Mathieu van der Poel zijn vijfde opeenvolgende Wereldbekerzege kan pakken. "Het is natuurlijk niet zo evident om Van der Poel een hak te zetten, maar we gaan hem zeker geen geschenken geven", stelde bondscoach Sven Vanthourenhout vooraf. "Feit is dat Van der Poel in dermate goede conditie zit dat hij op elk parcours zijn ding kan doen. Door de weersomstandigheden zou het in Duitsland een hele ouderwetse moddercross kunnen worden. Wel dat spreekt dan weer in het voordeel van Toon Aerts en Wout van Aert. Dat zijn mannen met heel veel vermogen in hun body en misschien slagen zij erin om de zegetocht van de Europese kampioen een halt toe te roepen. Het is voor de tweede keer dat we crossen in Zeven. Het zou leuk zijn mocht men in Duitsland ook opnieuw op de kar van het veldrijden springen. Wat de vrouwen beterft heb ik een heel goed oog in Sanne Cant. Zij pakte vorige week heel indrukwekkend uit. Haar conditie is goed en ze is duidelijk van alle kwaaltjes verlost."

Photo News

De stand in de Wereldbeker na 4 manches:

Mannen: 1. Mathieu van der Poel (Ned) 320 punten; 2. Wout van Aert 220; 3. Lars van der Haar (Ned) 219; 4. Laurens Sweeck 208; 5. Quinten Hermans 203

Vrouwen: 1. Sanne Cant 290; 2. Kaitlin Keough (VSt) 251; 3. Sophie de Boer (Ned) 230; 4. Ellen Van Loy 181; 5. Katerina Nash (Tsj) 180

Photo News Toon Aerts.

Aerts en Van der Haar zien kansen om Van der Poel zondag te kloppen

Zondag vindt in de schaduw van de Mirabrug in Hamme de Flandriencross plaats. Dit is na de GP Mario De Clercq en de Koppenbergcross de derde manche in de DVV Verzekeringen Trofee veldrijden. De Nederlander Mathieu van der Poel verdedigt in Hamme zijn leiderspositie. Van der Poel heeft 14 seconden voorsprong op zijn landgenoot Lars van der Haar en 21 seconden op Toon Aerts.

Het duo van Telenet-Fidea wil Van der Poel aan de oevers van de Durme maar al te graag het vuur aan de schenen leggen. "Het zal heel moeilijk zijn om Mathieu van de overwinning te houden", gaf Toon Aerts mee. "Maar misschien kunnen we als ploeg wel iets forceren. Lars en ik staan er op dit moment goed voor. We zitten nog in de beginfase van dit klassement, maar als we dit tot op het einde kunnen vasthouden, dan kunnen we zeker nog iets voor elkaar betekenen."

Ook zijn teamgenoot Lars van der Haar klinkt strijdvaardig. "In het verleden heb ik nog nooit een goed resultaat gereden in Hamme, maar het parcours moet me wel liggen. Zitten we in de finale van de wedstrijd samen nog in een goede positie, dan kan de single track op het einde van de omloop wel een rol spelen", besloot de Nederlander.

Zowel Aerts als Van der Haar azen ook op de bonificatieseconden - 15, 10 en 5 seconden - die zoals steeds te rapen liggen in de tweede ronde van elke manche van de DVV Verzekeringen Trofee. Vorig jaar ging de zege in de Flandriencross naar Van der Poel. De Nederlander haalde het toen voor Wout van Aert en Laurens Sweeck. Bij de vrouwen was Sanne Cant de sterkste, voor de Nederlandse vrouwen Maud Kaptheijns en Thalita de Jong. Katherine Compton voert momenteel de tussenstand aan bij de vrouwen. De Amerikaanse houdt de Britse vrouwen Helen Wyman (+1:04) en Nikki Brammeier (2:42) achter zich.