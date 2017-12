Van der Poel ook in Loenhout oppermachtig, maar... "Als Wout het WK wint, spreken ze niet meer over al mijn zeges nu" Bart Fieremans

06u50

Bron: Eigen berichtgeving 1 Photo News Veldrijden Helaas voor Wout van Aert: de cross in Loenhout gisteren, à la Zolder dinsdag, relativeert zijn triomf in Namen tot een eenmalige uitschieter. Zonder ziekte of pech is Mathieu van der Poel superieur. Maar: "Wout kan op het WK zijn seizoen redden."

Een subtiel gebaar van een grote kampioen: aan de finish in de Azencross van Loenhout wreef Mathieu van der Poel achteloos met zijn vinger langs zijn neus. Ja, zo makkelijk was het dus: zijn twintigste zege dit seizoen, een dikke halve minuut voor Van Aert. Voor Van der Poel weer een streepje erbij op weg naar de dertig zeges die hij in zijn hoofd heeft. En weer een leemte ingevuld - in Loenhout won hij nog nooit eerder. Van der Poel scoort zo vijf-op-een-rij in de DVV-Trofee. Zonder ongelukken volgt in februari in Lille het eindklassement.

Het scenario in Loenhout verschilde niet zo gek veel van de WB-cross in Heusden-Zolder dinsdag. Toen moest Van der Poel aanvankelijk ploeteren om Van Aert bij te benen, maar met zijn tweede adem bouwde hij vanaf de vierde ronde stelselmatig een kloof uit. Gisteren kende Van der Poel een mindere start, maar sloot hij soepel aan bij een groepje van vijf met Van Aert, Aerts, Merlier, Van Kessel en Vanthourenhout. Tot Van Aert door een inschattingsfout even zijn positie in het wiel van Van der Poel kwijtspeelde waarop die demarreerde. En weer zwaaide de Nederlander vanaf ronde vier iedereen uit, zonder omzien.

TDW

Drie WK's op een rij

Van Aert gaf zijn foutje toe, maar alsof dát veel verschil zou uitgemaakt hebben. "Als ik heel de cross op tien seconden zou blijven achtervolgen, dan had ik 'f*ck, stom van mij' kunnen zeggen, maar dat was nu niet zo. Mathieu was beter."

Net zoals eigenlijk het hele seizoen al. Na zijn triomf in Namen half december hoopte Van Aert op een "nieuw begin van het seizoen", dat lijkt nu voor zijn beurt gesproken. Hij staat tegenover zijn grootste rivaal terug bij af: "Ik zei in Namen ook dat Mathieu duidelijk een mindere dag had. Als Mathieu in orde is, is hij moeilijk te kloppen. Vorig jaar was het meer 'op en af' tussen ons, nu niet."

Toch is het seizoen voor Van Aert nog niet helemaal om zeep. Begin februari vindt het WK in Valkenburg plaats. Kan tellen als uitdaging, het perspectief voor Van Aert om voor het eerst sinds Roland Liboton (1982-1984) drie WK's op een rij te winnen. Maar hij moet zich ook niets wijsmaken: weinig dat erop wijst dat hij de hiërarchie in een dikke maand kan omgooien. Maar geluk of pech kan ook een rol spelen - zie het WK in Bieles 2017.

BELGA

Het WK in Valkenburg maakt ook dat Van der Poel niet bluft over zichzelf of uit de hoogte doet over zijn concurrent: "Ik zeg niet graag van mezelf dat ik de beste ben. Het WK komt er nu stilaan aan. Wout gaat proberen op het WK zijn seizoen helemaal te redden. Ik ga niet zeggen dat het WK niet spannend wordt. Als Wout het WK wint, spreken ze niet meer over al mijn zeges nu, zo zit het in mekaar."

Toch wil Van Aert van dat WK geen obsessie maken: "Ik vind het fout om het WK zo te zien, het zal niet alles ineens rechttrekken. Maar het is wel de mooiste trui die er is. Het is logisch dat ik me daar nu op richt."

BELGA