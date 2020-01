Van der Poel onder indruk van opkomst in Gullegem: “De cross lééft, ook omdat Wout terug is” ABD/JSU

04 januari 2020

16u27 2 Veldrijden Er was weer niets te doen aan Mathieu van der Poel. De wereldkampioen reed vanaf halfkoers autoritair - zoals we dat van het gewoon zijn - naar de zege in Gullegem. Hij was achteraf erg te spreken over de grote opkomst. “De cross is nog lang niet dood.”

Van der Poel wachtte tot halfkoers om ‘adieu’ te zeggen tegen de tegenstand. “Ik wilde de kat wat uit de boom kijken in de beginfase, en dat heb ik ook gedaan. Het tempo lag in de eerste ronden ook hoog genoeg. Het was nog niet het moment om door te trekken. Dat er veel wind stond? Dat klopt, maar er stond zoveel volk dat we goed beschut waren.”

De wereldkampioen is onder de indruk van het aantal toeschouwers in de voorbije crossen. “In de vorige vijf à zes crossen stond er een pak volk. Ook hier, tijdens de opwarming stonden ze al twee rijen dik aan de kant. Dat bewijst dat de cross nog lang niet dood is. Het leeft echt, ook omdat Wout terug is. Da’s leuk. Wout is in orde, zoals ik wel verwacht had. Als je weet van hoever hij komt, dan doet hij het goed. En wie Belgisch kampioen wordt? Moeilijke vraag. Dan ga ik voor Laurens Sweeck.”

