Van der Poel na zeldzame crossnederlaag: “Het moest er ooit van komen” JSU/XC

14 december 2019

17u25

Bron: VTM 0

Sensatie in de Hotondcross: Mathieu van der Poel werd voor het eerst in 408 dagen geklopt in het veld. “Het moest er ooit van komen. En vandaag is het gebeurd”, klonk het bij de wereldkampioen. “Of ik het verwacht had? Na mijn stage was het afwachten hoe ik voor de dag zou komen, en het was zeker niet goed. Ik ben op mijn waarde geklopt”, vervolgde de Nederlander. “Ik voelde vrij snel dat het niet voor vandaag ging zijn, de benen waren niet goed hersteld van de stage. Of ik dan toch 10 uur getraind heb? Neen, dan had ik niet derde, maar dertigste geweest”, lachte Van der Poel.

Voor Van der Poel was het tevens zijn 36ste crossnederlaag uit z’n profcarrière. Van die 36 schreef Wout van Aert er 22 op zijn naam. Toon Aerts (3), Kevin Pauwels (3), Sven Nys (2), Lars van der Haar (2), Tom Meeusen (2), Laurens Sweeck (1) en Klaas Vantornout (1) wonnen de andere crossen.