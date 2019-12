Van der Poel na vroege val: “Niet gedacht dat ik nog vooraan ging aansluiten” Redactie

27 december 2019

De Azencross kon met een vroege valpartij niet slechter beginnen voor Mathieu van der Poel, maar de veldritkoning pakte na een achtervolging toch de zege in Loenhout. “Het was bijzonder lastig”, zuchtte de Nederlander voor de microfoon van Sporza. “Ik kon niet veel aan die valpartij doen, ik fietste op een zandzak die er bovenuit stak op de brug. En het duurde lang vooraleer ik m’n fiets terug had, omdat ik eerst alle renners moest laten passeren. Het was zaak om rustig te blijven en een tempo te zoeken dat ik een hele cross aankon. Al moet ik wel toegeven dat ik niet had gedacht dat ik nog vooraan ging aansluiten. De kloof was toch 40 seconden.”

Maar Van der Poel deed het, en troefde in de slotfase Eli Iserbyt nog af. “Toen ik kwam aansluiten bij Iserbyt, was het beste eraf bij mij. Ik had het niet meer in mij om hem met één versnelling te doen kraken. Dus zette ik mij op kop en hield ik een hoog tempo aan. Dat was uiteindelijk voldoende om van hem weg te rijden. Van der Poel gaf ook nog zijn mening over de vijfde plaats van de terugkerende Wout van Aert. “Ik ben niet verrast. Dit was te verwachten, ik wist dat hij meteen in vorm ging zijn.”