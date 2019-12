Van der Poel na vroege val: “Ik pakte pas seconden terug toen ik eigen lijnen kon rijden” Redactie

27 december 2019

De Azencross kon met een vroege valpartij niet slechter beginnen voor Mathieu van der Poel, maar de veldritkoning pakte na een achtervolging toch de zege in Loenhout. “Ik moest na de val vrij lang zoeken naar m’n fiets. Het duurde even voor ik terug op gang was. In het begin zit je in het gedrum voor je vrije baan krijgt. Ik begon pas seconden van de voorsprong af te pitsen toen ik mijn eigen lijnen kon rijden. Maar Eli Iserbyt was sterk vandaag. Van Aert vijfde? Dat was in de verwachting. Het zal enkel beter gaan. In de kampioenschappen hou ik rekening met hem.”