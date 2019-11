Van der Poel na eerste seizoenszege in het veld: “Had paar rondjes nodig om goed gevoel te vinden” MCA/TLB

03 november 2019

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zijn terugkeer in het veldrijden niet gemist. De 24-jarige Nederlander won de Superprestige in Ruddervoorde. De wereldkampioen finishte met 19 seconden voorsprong op Laurens Sweeck.

“Het was een mooie rentree”, sprak Van der Poel na de race bij VTM. De Nederlander gaf wel aan dat hij niet meteen het allerbeste gevoel te pakken had. “Ik had een paar rondjes nodig om er weer ‘in’ te komen. Aanvankelijk was het vertrouwen er ook nog niet helemaal op die gladde omloop. Ik durf mezelf nu ook nog niet te vergelijken met de Van der Poel van vorig seizoen. Vorig jaar was het gevoel toch beter dan nu. Maar da’s ook logisch, natuurlijk. Ik denk dat ik nog zeker 4 à 5 crossen nodig zal hebben om top te zijn.”

“Volgende week zou mijn eerstvolgende doel moeten zijn: het EK. Maar eigenlijk heb ik dit seizoen maar één groot doel en dat is het WK. Maar uiteraard: als ik ergens start, dan wil ik winnen. Wat de anderen nog mogen verwachten? Dat zullen we de komende weken wel zien.”