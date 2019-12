Van der Poel morgen aan de start van cross in Bredene: “Wil er blinde vlek op mijn palmares wegwerken” Redactie

29 december 2019

13u21 0 Veldrijden Maandag staat in Bredene de zesde manche van de Ethias Cross op de agenda. Mét mooi volk aan de start. Mathieu van der Poel wil er een van de weinig ‘blinde vlekken’ op zijn palmares wegwerken.

Mathieu van der Poel zegde in extremis nog toe voor de GP Paul Herygers. “Klopt. Het is een drukke periode met heel veel wedstrijden, waardoor er weinig ruimte is voor training. Dus kon ik er ook deze Ethias Cross nog bijnemen”, vertelt van der Poel. “Dat de weersomstandigheden deze week al zijn meegevallen, heeft ook wel een rol gespeeld in mijn beslissing. De wedstrijd lag er niet té zwaar bij. En ook maandag wordt mooi weer voorspeld, dus ik kijk wel uit naar een dagje aan de Belgische kust.”

Het seizoen van Van der Poel eindigt op het WK in het Zwitserse Dübendorf. “Ik ben later aan mijn winter begonnen en ik stop iets vroeger. Dus ik mis heel wat crossen. Iedereen weet ondertussen hoe ik van deze sport hou, dus ben ik blij dat ik er nog eentje extra kan meepikken. Wat ook meespeelt: Bredene is nog een blinde vlek op mijn erelijst. Natuurlijk heb ik de ambitie om de GP Paul Herygers aan mijn palmares toe te voegen. Aan motivatie geen gebrek.”

De belangrijkste concurrenten van Van der Poel worden ongetwijfeld Tom Pidcock en - man in vorm - Tim Merlier. En er is Gianni Vermeersch, die in eigen gouw maar al te graag zijn vijfde plaats van Heusden-Zolder zou bevestigd zien.

Cant versus Richards?

Bij de dames kijken we uit naar een duel tussen wereldkampioene Sanne Cant en de Britse Evie Richards. Hoe ver komt de Hongaarse revelatie Kata Blanka Vas? Vindt Anna Kay haar beste vorm terug? Er schuilt in elk geval meer dan voldoende kwaliteit in het 70-koppige deelnemersveld om er een boeiende wedstrijd van te maken.

Programma

10u: Nieuwelingen 1ste jaars

10u45: Nieuwelingen 2de jaars

11u50: Junioren

13u45: Elite en U23 Dames

15u: Elite en U23 Heren

De wedstrijd van de dames en de heren is morgen live te volgen op VTM en op HLN.be vanaf 13u35.