Van der Poel mikt vol op kerstperiode en laat daarvoor crossen in Essen en Zonhoven schieten JDK/DMM

30 november 2019

17u04 0 Veldrijden Zoek volgende week niet naar Mathieu van der Poel in Essen of Zonhoven. De wereldkampioen laat beide crossen links liggen. Ook de cross in Bredene is (voorlopig) niet in zijn programma voor december opgenomen.

De Zilvermeercross morgen nog en dan knijpt Mathieu van der Poel er voor twee weken vantussen. De wereldkampioen veldrijden mikt komende maand vol op de kerstperiode. ‘MVDP’ last daarvoor zoals gebruikelijk een stage in van twee weken in het Spaanse Benicassim. Nieuw daarbij is dat hij dit jaar tussenin niet terugkeert uit Spanje om te crossen.

Van der Poel kon immers geen overeenkomst vinden met de organisatoren van de Ethias Cross in Essen (7 december) en daardoor laat hij ook de veldrit in Zonhoven (8 december) schieten. “Ik wil graag alles rijden, maar dat hangt niet alleen van mij af”, vertelde Van der Poel in de marge van de DVV-cross in Kortrijk.

De Nederlander wil zijn stageperiode in Benicassim niet onderbreken voor één cross. “Ik heb besloten om ook Zonhoven over te slaan, ook al is het een klassementscross.” Van der Poel liet eerder al de Superprestige-crossen in Gieten, Boom en Gavere schieten. In dat opzicht is een forfait voor Zonhoven geen probleem.

Meer nog dan dat wil Van der Poel vooral zijn eigen ding blijven doen. De wereldkampioen mikt vol op de drukke kerstperiode. Na zijn stage in Spanje heeft hij in z'n decemberprogramma plaats voor de DVV-cross in Ronse (14 december), de veldrit in Overijs (15 december), de Rectavit Seris Sint-Niklaas (21 december), de Wereldbekerveldrit in Namen (22 december), de Wereldbekerveldrit in Zolder (26 december), de DVV-cross in Loenhout (27 december) en de Superprestige in Diegem (29 december).

De enige cross die Van der Poel in de overgang van oud naar nieuw niet rijdt, is de Ethias Cross in Bredene (30 december). Op 1 januari staat hij wel weer aan de start in Baal.

Decemberprogramma Van der Poel:

1 december: Zilvermeercross Mol

14 december: DVV-Trofee Ronse

15 december: Druivencross Overijse

21 december: Rectavit Series Sint-Niklaas

22 december: Wereldbeker Namen

26 december: Wereldbeker Zolder

27 december: DVV-Trofee Loenhout

29 december: Telenet-Superprestige Diegem

1 januari: DVV-Trofee Baal