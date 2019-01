Van der Poel met nummer 100, terwijl Van Aert crost in... Bretagne Joeri De Knop

05 januari 2019

09u14

Bron: Eigen berichtgeving 3 Veldrijden Op z’n 23ste kan Mathieu van der Poel vandaag in de Hexia Cyclocross in het West-Vlaamse Gullegem al een belangrijke kaap ronden. Wint hij en pakt hij zijn 22ste zege van het seizoen - waar de organisatoren niet aan twijfelen, die hebben alvast een taart besteld - dan wordt dat meteen ook zijn honderdste overwinning in een profveldrit.

De allereerste was op 16 februari in het Nederlandse Heerlen, nu bijna vijf jaar geleden. Van der Poel had op dat moment nog het beloftenstatuut.

“Ik ben geen man van cijfers en statistieken, maar honderd is wel een mooi getal”, vindt hij. Zélf rekent Van der Poel er zijn twee ‘cadeaus’ in de Masters Cyclocross in Waregem (2015 en 2018) niet bij wegens niet-officieel. Kleine nuance dus: de honderdste zege in een UCI-profcross is, mits winst in Gullegem en de Brussels Universities Cyclocross van zondag (7de manche DVV Trofee), pas mogelijk op 13 januari in het Nederlands kampioenschap in Huijbergen. De Europese kampioen informeerde wél al naar het eindtotaal waarop Sven Nys in 2016 is gestrand. “292? (lacht) Nog even te gaan dan.”

Wout van Aert zal zijn grote concurrent dit weekend alvast niets in de weg leggen. De wereldkampioen past voor Gullegem en Brussel en gaat zondag 666 kilometer verderop aan de slag in... Bretagne. Van Aert wordt de grote blikvanger in de Cyclo-Cross International de La Mézière, twaalf kilometer ten noorden van Rennes. Ook Vermeersch, Hermans, Cleppe en Baestaens komen daar aan de start.

99 profzeges van Mathieu in 9 cijfers

1

keer slechts schopte Van der Poel het tot dusver tot wereldkampioen bij de elite. Dat was in 2015 in het Tsjechische Tabor.

2

Europese kampioenstruien heeft hij ook al in de kast hangen (Tabor 2017, Rosmalen 2018).

4

Van der Poel verloor nog nooit het Nederlands profkampioenschap. Hij pakte de titels in Veldhoven (2015), Hellendoorn (2016), Sint-Michielsgestel (2017) en Surhuisterveen (2018). In Huijbergen kan hij volgende zondag dus voor de vijfde keer op rij het Wilhelmus aanhoren.

19

jaar en 26 dagen om precies te zijn (en nog belofte), was Mathieu van der Poel toen hij op 16 februari 2014 in het Nederlandse Heerlen zijn allereerste profcross won. Van alle profwereldkampioenen van de voorbije 20 jaar doet enkel Niels Albert beter. Die was pas 18 op het moment van zijn eerste A-crosszege in Leudelange (5 december 2014). Van Aert, Boom, Groenendaal en Wellens waren iets ouder, Stybar, Nys en Vervecken al 20, De Clercq (die eerst een wegcarrière uitbouwde) zelfs 30.

31

‘losse’ crossen schreef hij tot dusver op zijn palmares. Daarvan won hij het vaakst in Meulebeke, Overijse en Otegem (elk drie keer).

32

2017-2018 was voorlopig zijn meest succesvolle seizoen, met in totaal 32 zeges. In 2016-2017 kwam hij aan 22 overwinningen, een cijfer dat hij vandaag in Gullegem al kan evenaren.

34,5

Als Van der Poel vandaag zijn honderdste profzege behaalt, zit hij na amper 5 seizoenen bij de elite al aan meer dan 34% van het carrièretotaal van Sven Nys (292).

50

In exact 50% van het totaal aantal profzeges van Van der Poel eindigde ‘Angstgegner’ Wout van Aert als tweede. Toon Aerts strandde acht keer op de dichtste ereplaats, Van der Haar en Laurens Sweeck elk zeven keer, Pauwels en Michael Vanthourenhout zes keer. Ook Meeusen (4), Van Kessel (4), Merlier (2), Van Amerongen (1), Peeters (1), Bosmans (1), Hermans (1) en broer David (1) mochten al met Van der Poel mee het podium op.

61

van zijn 99 zeges behaalde Van der Poel in klassementscrossen: 20 in de Wereldbeker, 25 in de Superprestige, 16 in de bpost bank/DVV-Trofee. Daarmee zit hij nú al aan meer dan 37% van het recordtotaal van Sven Nys (164). Alleen in Diegem scoorde hij het perfecte maximum: 5 op 5.