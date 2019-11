Van der Poel mag derde Europese trui in z'n kast hangen, al dwong Iserbyt hem wel bijna tot het gaatje XC/DMM

10 november 2019

16u21 36 Veldrijden Mathieu van der Poel is in Silvelle opnieuw Europees kampioen veldrijden geworden. De wereldkampioen haalde het in Italië voor een verdienstelijke Eli Iserbyt. Onze landgenoot ging mee tot in de slotronde, Laurens Sweeck werd derde.

In Ruddervoorde sloeg het een beetje tegen, maar in Silvelle kreeg Eli Iserbyt opnieuw een kans om Mathieu van der Poel te kietelen. En dat in het kader van het EK. De Nederlander won de voorbije twee edities. Op naar nummer drie, zou een mens dan gaan denken.

Ondanks de ferme modderfoto’s van de voorbije dagen viel de zwaarte van het parcours mee in Italië. Veel draaien en keren. Het had wat van Ruddervoorde, alleen was Iserbyt nu wel goed uitgerust om de wereldkampioen tot een duel te proberen dwingen.

Toen Van der Poel in de eerste ronde met allure op de trappers ging staan, was het meteen vrezen voor de spanning in de wedstrijd. Vanthourenhout en Iserbyt konden het gat dichten. Oef. De talrijk opgekomen fans in Italië zouden meer dan één ronde cross te zien krijgen.

Hoewel Van der Poel daarna autoritair bleef rondrijden, begon Iserbyt de wereldkampioen nu en dan de loef af te steken. Samen met Vanthourenhout deed de West-Vlaming wat hij kon. Nu eens met een aanval, dan weer door een gat te laten vallen. Speldenprikjes, het maakte de wedstrijd er alleen maar leuker op.

Ook toen Van der Poel de andere Belgen in zijn achteruitkijkspiegel zag verschijnen. De Nederlander had geen zin om met zes blauwbloezen in de buurt de slotronde aan te vatten. Iserbyt beet zich als een Jack Russell vast in het wiel van de wereldkampioen.

Héél even leek het te kunnen, een sprintduel, maar helaas moest Iserbyt een paar lengtes laten aan het bittere eind. Drie tellen was genoeg. Onze landgenoot zag het achterwiel van de wereldkampioen niet meer van dichtbij terug. Met dank aan een beenharde slotronde zette Van der Poel het EK naar zijn hand. De drie op rij is een feit.