Van der Poel laat iets langer op zich wachten: wereldkampioen rijdt op 3 november eerste veldrit Redactie

19 oktober 2019

14u30

Bron: Belga, Sporza 0 Veldrijden Mathieu van der Poel hervat zijn cross-seizoen niet zoals verwacht op 22 oktober in de Nacht van Woerden, maar pas op 3 november in de Superprestige in Ruddervoorde. Hij laat ook de Koppenbergcross schieten.

Van der Poel genoot na zijn wegseizoen van een beetje vakantie en was normaal voorzien in de ‘Nacht van Woerden’ op 22 oktober om zijn seizoen te hervatten. Dat gebeurt evenwel niet. “Mathieu is goed uit zijn rustperiode gekomen en is al stilaan weer aan het trainen”, vertelde teammanager Christoph Roodhooft tijdens de uitzending van de Superprestige bij de dames in Boom. “Hij zal niet starten in Woerden. Dat is een beetje vervelend voor de organisatie, maar we hebben dat altijd onder voorbehoud gehouden en de knoop is nu doorgehakt: hij start daar niet.”

Opvallend, Van der Poel zal ook niet aantreden in de Koppenbergcross op 1 november, de opener van de DVV Verzekeringen Trofee, het enige klassement waar hij een doel van zou maken. Zoals bekend wist Van der Poel daar nog nooit te scoren, integendeel, meestal verloor hij er minuten, al kon hij vorig jaar dat verlies nog goedmaken en kroonde hij zich toch tot eindwinnaar van het klassement.

Van der Poel hervat in Ruddervoorde op 3 november, liet Roofdhooft zich nog ontvallen.