Van der Poel klaar voor rentree: "Iserbyt de man van het moment, maar ook Pidcock laat ferme indruk na"

30 oktober 2019

15u59 2 Veldrijden Zondag is het zover. Dan maakt Mathieu van der Poel eindelijk zijn wederoptreden in het veld. Plaats van het gebeuren: Ruddervoorde. Het wordt voor de Nederlander zijn eerste wedstrijd in een kleine maand tijd.

“Na de Famenne Ardenne Classic heb ik de fiets een week lang volledig aan de kant geschoven. Ik heb eens helemaal niets gedaan, gewoon lekker thuis”, vertelt de wereldkampioen veldrijden in een persbericht van Corendon-Circus. “Sinds midden oktober heb ik de trainingen dan weer hervat. Uiteraard met het oog op het veldritseizoen, maar écht specifieke crosstrainingen heb ik amper gedaan.”

“Ik denk dat ik tot nu vier keer op mijn crossfiets heb gezeten. De eerste échte crosstraining was er eentje samen met de nieuwelingen en junioren van onze jeugdacademie IKO-Crelan. Ik heb wel al enkele looptrainingen afgewerkt.”

Normaal zou Van der Poel al zijn rentree maken in de Nacht van Woerden en de Koppenbergcross, maar die terugkeer werd met een week uitgesteld. “Simpelweg omdat de conditie nog niet was wat het moest zijn. Ik had vooraf duidelijk gesteld dat ik het seizoen wilde aanvatten met een degelijke basisconditie en die had ik nog niet. Bovendien zou de Koppenbergcross dan weer een loodzware opener zijn.”

In Ruddervoorde vindt de Nederlander één van zijn favoriete parcours terug. Hij won er de voorbije drie jaar. Een vier op rij behoort dus tot de mogelijkheden. “Ja, ik wil er meteen winnen. Ik denk dat ik in het veld niet anders naar een wedstrijd kan toeleven dan met de intentie om te winnen.”

Gebrek aan ritme en concurrentie van duo Iserbyt-Pidcock

‘MVDP’ beseft wel dat het zondag allesbehalve een gezondheidswandeling belooft te worden. “Enerzijds omdat ik competitieritme mis, dat zal zondag zeker een item zijn. Vorig jaar stond ik aan de start met een specifieke voorbereiding op het veldritseizoen, dat is nu uiteraard anders. Ik zal toch enkele wedstrijden nodig hebben om terug naar mijn topniveau te kunnen groeien.”

“Anderzijds is de concurrentie ook stevig. Ik heb de voorbije weken uiteraard nauwlettend gevolgd en twee zaken vielen mij op: uiteraard dat Eli Iserbyt een enorme stap voorwaarts heeft gezet en bijgevolg dé man van het moment is. Maar ook Tom Pidcock liet de laatste wedstrijden een ferme indruk na.”

“Ik geloof dat het zondag écht tot een duel kan komen met Eli. Ook Pidcock kan lang meegaan denk ik. Bovendien zijn het twee renners die altijd van eigen sterkte uitgaan én dus niet terugdeinzen om de wedstrijd hard te maken. Dat hebben ze ook beiden als beloften meermaals laten zien. In dat opzicht leunt hun stijl zeker aan tegen de mijne. Eerlijk: ik kijk er wel naar uit.”

Het programma van Van der Poel in november:

• Telenet Superprestige Ruddervoorde – Zondag 3 november 2019

• Europees kampioenschap Silvelle (IT) – Zondag 10 november 2019

• Rectavit Jaarmarktcross Niel – Maandag 11 november 2019

• Wereldbeker Tabor (CZ) – Zaterdag 16 november 2019

• DVV Trofee Hamme – Zondag 17 november 2019

• Ambiancecross Wachtebeke – Zaterdag 23 november 2019

• Wereldbeker Koksijde – Zondag 24 november 2019

• DVV Trofee Kortrijk – Zaterdag 30 november 2019