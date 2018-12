Van der Poel is ritueel Van Aert beu, UCI-commissaris: “Wout heeft na aankomst tien minuten om op het podium te komen” DMM

17 december 2018

17u35

Bron: Eigen berichtgeving 8 Veldrijden “Het podium gaat gewoon door of ik ben ook weg.” Na de uitspraken van Mathieu van der Poel over het ‘cooling down’-ritueel van Wout van Aert lijkt enkel de chronometer het kleine dispuut in de crosswereld uit te kunnen klaren.

Het nieuwe ritueel van Wout van Aert begint voor strubbelingen te zorgen in de veldritfamilie. De wereldkampioen kiest er sinds de veldrit in Wachtebeke (24 november) voor om na de cross steevast los te fietsen op de rollen. Goed voor de recuperatie, heet het. Al betekent dat tegelijk ook dat de flashinterviews en de podiumceremonie na de wedstrijd vertraging oplopen. Mederenners en organisatoren moeten wachten op Van Aert en vooral die eerste categorie is dat stilaan beu.

“Ik ben niet de enige die me daar druk over maakt”, vertelde Mathieu van der Poel gisteren na de wedstrijd in Zonhoven. “Allemaal mooi, eerst even losfietsen op de rollen. Maar we hoeven toch niet elke keer tien minuten te wachten op Wout voor we het podium op kunnen? Dat is niet de normale gang van zaken. Ik heb de voorbije crossen gezegd: het podium gaat gewoon door of ik ben ook weg. Dat is logisch.”

Chronometer

“De reglementen stellen dat een veldrijder bij een top drie-eindnotering ten laatste tien minuten na de aankomst van de laatste renner op het podium moet verschijnen”, zegt UCI-commissaris Philippe Mariën over het voorval aan onze redactie. Van Aert heeft in principe dus ongeveer een kwartier om los te fietsen. “Die tijd is natuurlijk een beetje afhankelijk van het parcours en van de achterstand die de laatst, uitrijdende veldrijder op de podiumrenners heeft. Maatregelen zijn nog niet nodig geweest, want voorlopig is er vanwege de organisatoren nog geen klacht binnengekomen over het losfietsen van Van Aert. Nu lees ik in de kranten dat de renners er wél aanstoot aan geven.”

Volgend weekend dan maar de chronometer indrukken na de wedstrijd om te zien hoe lang Van Aert kan of mag losfietsen? Het zou zomaar eens kunnen.