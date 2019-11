Van der Poel is ondanks suprematie eerste plaats op UCI-ranking kwijt aan Aerts: hoe kan dat? XC

27 november 2019

12u03 0 Veldrijden Mathieu van der Poel wint elke cross die er te winnen valt, maar op de nieuwe UCI-ranking is hij zijn eerste plaats kwijt aan Toon Aerts. Hoe kan dat?

De internationale wielerbond UCI publiceerde gisteren de UCI-ranking van het veldrijden. En wat bleek? Plots is Belgisch kampioen Toon Aerts de nieuwe nummer één op de wereldranglijst. Opvallend, zeker aangezien Mathieu van der Poel de zeges aan elkaar rijgt.

’t Heeft allemaal te maken met de werking van de UCI-ranking. Na elke veldrit kunnen de renners punten verdienen of kwijtspelen, naargelang hun prestaties in vergelijking met vorig jaar. Doordat Van der Poel zijn seizoen pas op 3 november in Ruddervoorde opende, verloor hij heel wat punten.

Zo werd Aerts eind oktober (heel eventjes) de nieuwe leider op de UCI-ranking, maar Van der Poel had al snel zijn nummer één-positie opnieuw te pakken. Tot nu. De wereldkampioen is ondanks zijn twee zeges in het weekend (zaterdag in Wachtebeke en zondag in Koksijde) opnieuw gezakt naar de tweede plek.

Vorig jaar won Van der Poel ook beide crossen. En Aerts liet exact dezelfde uitslagen als in 2018 noteren (zesde en derde). Dus: status quo? Neen. Doordat de veldrit in Wachtebeke dit seizoen een C1-cross is geworden, vorig jaar was de Ambiancecross een C2-cross, tellen de punten van dit jaar niet mee.

Want in de C1-categorie tellen alleen de zes beste resultaten, in de C2-categorie de acht beste resultaten. En van der Poel zit door al zijn zeges reeds aan het maximum in de C1-categorie. De Nederlander verliest zo zijn (veertig) punten van vorig jaar in de C2-cross van Wachtebeke, aangezien hij nu in de C2-categorie ‘slechts’ zes overwinningen in plaats van zeven heeft staan. Aerts blijft op hetzelfde aantal, omdat hij vorig jaar zesde werd in de Ambiancecross. En dat behoort niet bij zijn acht beste C2-resultaten.

UCI-ranking (top 10)

1) Toon Aerts (2.332 punten)

2) Mathieu van der Poel (2.320 punten)

3) Eli Iserbyt (1.792 punten)

4) Michael Vanthourenhout (1.687 punten)

5) Laurens Sweeck (1.581 punten)

6) Lars van der Haar (1.539 punten)

7) Quinten Hermans (1.471 punten)

8) Wout van Aert (1.439 punten)

9) Gianni Vermeersch (1.203 punten)

10) Corné van Kessel (1.181 punten)