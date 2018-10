Van der Poel is het niet helemaal eens met Van Aert: “Als we internationaal willen gaan, moeten we ook eens een inspanning doen” XC

20 oktober 2018

13u46 0 Veldrijden Vandaag crossen in Boom, morgen in Bern. Het peloton moet dus vanavond een verplaatsing van 700 kilometer maken. “Dit kan niet de bedoeling zijn. De veldritkalender moet dringend herbekeken worden”, klonk het eerder bij Wout van Aert. Mathieu van der Poel is het daar niet helemaal mee eens. “Als we internationaal willen gaan, moeten we ook wel wat moeite doen.”

Geen Van Aert aan de start van de Superprestige in Boom. “Als ik zondag top wil zijn in Bern, dan is het onhaalbaar om er ook Boom bij te pakken. Kunst- en vliegwerk hoort niet bij topsport”, aldus de wereldkampioen, die gisteren reeds de oversteek naar Zwitserland maakte.

“Wout heeft zeker een punt”, luidt het bij Van der Poel. “Maar we zijn al zó vaak verwend geweest. Al die crossen in België. ’t Is nooit ver rijden. En als we het internationaal willen aanpakken, moeten we soms eens een inspanning doen om zo’n verplaatsing te maken. Bern ligt nu ook niet aan de andere kant van de wereld.”

“Hoe ik vanavond richting Zwitserland trek? Met het vliegtuig”, aldus Van der Poel. “Bijna iedereen gaat met de camper, maar ik heb nog een vlucht in Zaventem kunnen boeken. Om 20 uur stijg ik op, nadien is het na de landing in Zürich nog anderhalf uur rijden tot mijn hotel in Bern. Normaal kom ik daar om 23 uur aan. Rond dat tijdstip kruip ik ook meestal in mijn bed. Dus zo’n groot nadeel heb ik niet ten opzichte van Van Aert.”

“Volgende maand wordt het dan weer wat meer puzzelwerk”, vervolgde de Nederlander. “Zaterdag 17 november koersen we in het Tsjechische Tabor, een dag later in Hamme. Door die staking van Ryanair zijn de vluchten veranderd. Dus dat wordt geen evidentie. We gaan nog zien hoe we het dan aanpakken, maar dat komt wel in orde. Ik zeg het: we zijn al zo vaak verwend geweest, soms mogen we ook eens wat moeite doen.”