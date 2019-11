Van der Poel in Ruddervoorde: “Het WK veldrijden is het doel deze winter, de Vuelta kan een nieuwe uitdaging zijn” MCA/DMM

03 november 2019

13u33 4 Veldrijden Mathieu van der Poel is weer crosser. De wereldkampioen rijdt in Ruddervoorde zijn seizoensopener na een pauze na het WK wielrennen op de weg. En hij wil meteen winnen, dat vertelde hij aan VTM.

“Ik heb een idee van de waardeverhoudingen op dit moment, maar ik weet niet hoe ik er zelf tussen sta. Ik heb de meeste crossen bekeken, maar je krijgt pas echt een goed beeld als je ertussen rijdt”, vertelde Van Der Poel voor de start. Eli is de beste van het moment. Voor mij wordt het nog wat wennen aan het specifieke van de cross, maar de basisvorm is aanwezig.”

“De voorbije drie jaar kwam ik hier met een specifieke voorbereiding en nu is dat niet zo. Maar ik kom hier graag, zeker in deze omstandigheden. Het zal glad zijn, hopelijk kom ik na de verkenning met een goed gevoel terug naar de camper. Of ik voor winst ga? Dat moet altijd de ambitie zijn.”

Het WK veldrijden én de Vuelta?

Van der Poel was er niet bij op de Koppenberg waardoor ook het klassement in de DVV Verzekeringen Trofee geen optie meer is, net zo min als de Wereldbeker of de Superprestige. “Ik heb in geen enkel klassement meer iets te verdedigen, dus daar moet ik me al niet meer bezighouden. Het grote doel deze winter is het WK veldrijden en mijn titel er verlengen.”

Daarna zou Van der Poel zich na het voorjaar op de weg en het mountainbiken voor het eerst aan een grote ronde kunnen wagen. In een interview met de NOS verklaarde Christoph Roodhooft immers dat Corendon-Circus graag voor een wildcard in de Vuelta wil gaan. “Dat is inderdaad ter sprake gekomen”, vertelde Van der Poel. “Ik hou van nieuwe uitdagingen. Een grote ronde rijden, kan dan inderdaad de volgende uitdaging zijn.”

Van der Poel bij z’n aankomst in Ruddervoorde: