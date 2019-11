Van der Poel in Ruddervoorde: “Heb idee van waardeverhoudingen, maar ik weet niet hoe ik er zelf in sta” MCA/DMM

03 november 2019

13u14 0 Veldrijden Mathieu van der Poel is weer crosser. De wereldkampioen rijdt in Ruddervoorde zijn seizoensopener na een pauze na het WK wielrennen op de weg. En hij wil meteen winnen, dat vertelde hij aan VTM.

“Ik heb een idee van de waardeverhoudingen op dit moment, maar ik weet niet hoe ik er zelf in sta. Ik heb de meeste crossen bekeken, maar je krijgt pas echt een goed beeld als je ertussen rijdt”, vertelde Van Der Poel voor de start. “Eli is de beste van het moment, voor mij wordt het nog wat wennen aan het specifieke van de cross, maar de basisvorm is aanwezig. De voorije drie jaar kwam ik hier met een specifieke voorbereiding en nu is dat niet zo. Maar ik kom hier graag, zeker in deze omstandigheden. Het zal glad zijn, hopelijk kom ik na de verkenning met een goed gevoel terug naar de camper. Of ik voor winst ga? Dat moet eigenlijk altijd de ambitie zijn.”

Van der Poel bij z’n aankomst in Ruddervoorde: