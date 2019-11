Van der Poel heeft geen tegenstand en demonstreert in Niel, Sweeck en Thijs Aerts mee op het podium DMM

11 november 2019

15u19 2 Veldrijden Drie op drie. Mathieu van der Poel heeft na een solo de Jaarmarktcross in Niel gewonnen. De wereldkampioen reed z’n makkelijkste cross van het seizoen tot nu toe. Laurens Sweeck werd op een dikke minuut tweede, Thijs Aerts derde.

Vroeg dag voor de veldritkaravaan. Mathieu van der Poel toonde op z’n Instagram Stories een screenshot van zijn wekker. Opstaan rond 5u om vanuit Silvelle naar Niel te reizen. De Europese kampioen kon gelukkig het vliegtuig nemen. Dat met de renners van de Belgische nationale selectie.

Veel van die renners zou ‘MVDP’ niet terugzien in Niel. Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Tim Merlier en nog enkele anderen pasten voor de tweede veldrit in de Rectavit Series. Daardoor moest de meeste concurrentie van Laurens Sweeck komen.

Helaas miste die laatste zijn start in Niel. Van der Poel ging ook niet al te voortvarend te werk, maar na zestien minuten was het toch welletjes voor de Nederlander. Toen Joeri Adams een kleine bonus had, ging Van der Poel er snel op en over. De rest kon niet mee en dat was dat.

Sweeck had langer nodig om onder stoom te komen. De derde van op het EK werkte zich daarna ook makkelijk los van de anderen. Van der Poel had dan wel al twintig seconden. De fans in Niel moesten zich in de gutsende regen dan maar verwarmen aan een knappe solo-slim.

De derde zege van het seizoen kwam nooit in gevaar voor Van der Poel. Van de drie crossen die hij reed, won hij in Niel het makkelijkst. Sweeck kon al bij al ook makkelijk naar een tweede plaats rijden. Thijs Aerts mocht als derde het podium vervolledigen.