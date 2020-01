Van der Poel glijdt naar nieuwe zege in Otegem nadat Sweeck en Iserbyt elkaar uitschakelen ODBS

13 januari 2020

15u29 10 veldrijden Een dag na het Belgisch kampioenschap is daar weer Mathieu van der Poel. In een erg drassig Otegem zegevierde hij voor de vijfde keer op rij. Nummer 21 dit seizoen. De Nederlandse machtsmens kreeg bovendien een voorsprong in de schoot geworpen toen Iserbyt en de kersverse Belgische kampioen Sweeck in een bocht tegen de grond gingen. Een weer sterke Tim Merlier werd tweede, voor Vermeersch en Iserbyt die nog een knappe remonte inzette.

“Twee pinten en een halve. Waarom geen derde? Die ben ik onderweg kwijtgeraakt”, lachte Laurens Sweeck toen hij de vraag gesteld kreeg hoe zwaar hij gisteravond in zijn thuisdorp Schriek gefeest had. Sweeck reed na enkele rondes even helemaal alleen op kop en showde alvast zijn tricolore trui, maar veel meer zat er niet in. “Een feestavond vol adrenaline gevolgd door meteen een cross, dat is geen goeie combinatie. Ik heb buikpijn”, sprak hij achteraf. Sweeck zou pas als elfde eindigen.

Lang duldde Van der Poel een half peloton in zijn achterwiel, tot hij even wat harder ging en de tegenstand zichzelf nekte. Het begon steeds harder te regenen in Otegem, waardoor het parcours zwaarder en gevaarlijker werd. Eerst maakte Aerts een fout, enkele seconden later was daar Iserbyt met een stuurfout waardoor hij Sweeck op zich kreeg. Iserbyt kreeg daarna ook nog te kampen met materiaalpech en werd meer dan een minuut teruggeslagen. De vechtjas in Iserbyt kreeg toch nog de bovenhand en uiteindelijk zou hij net te kort komen om zich nog in de strijd voor een podiumplaats te mengen.

Zondag wordt er voor de wereldbeker gereden in het Franse Nommay.