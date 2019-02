Van der Poel geeft regenboogtrui extra glans: wereldkampioen juicht in Maldegem, Van Aert eindigt seizoen in mineur GVS

06 februari 2019

15u55

Bron: VTM 0 Veldrijden Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) won de Parkcross in Maldegem, de zevende en voorlaatste manche van de Brico Cross. De kersverse wereldkampioen koos twee ronden van het einde voor het ruime sop. Michael Vanthourenhout en Toon Aerts finishten mee op het podium. Wout van Aert eindigde na een slechte start zijn crossseizoen in mineur.

Wout van Aert kon zijn laatste opdracht van dit crossseizoen niet slechter aanvatten. Bij de start schoot hij - niet voor het eerst - uit zijn pedaal. Hij rondde de allereerste bocht op een dertigste positie en zou nooit opduiken in de kop van de koers. Wereldkampioen Mathieu van der Poel, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar misten hun start daarentegen niet, David van der Poel, Belgisch kampioen Toon Aerts en zilveren medaillewinnaar bij de beloften Eli Iserbyt sloten even later aan.

Na zich enkele ronden in de luwte te houden, voelde de man in de regenboogtrui halfweg cross de benen kriebelen. Vanthourenhout counterde als eerste de aanval en ook Van der Haar en Aerts vonden even later de aansluiting. Van der Poel geraakte dus niet weg. Aanvankelijk alleszins, want de aanhouder wint. Op twee toeren van het einde plaatste de nieuwbakken wereldkampioen immers een nieuwe versnelling. De vogel was nu wél gaan vliegen - hoeft het nog te verbazen? Zijn zege kwam niet meer in gevaar. Overwinning nummer 28 van het seizoen.

Van der Haar tegen de grond

De strijd om de tweede plek was spannender. Vanthourenhout, Aerts en Van der Haar gingen na een prangende laatste ronde de laatste rechte lijn in, tot de kleine Nederlander pardoes tegen het asfalt ging nadat hij het achterwiel van Vanthourenhout aantikte. Zo kregen Vanthourenhout en Aerts respectievelijk de tweede en derde plek in de schoot geworpen. Van Aert werd uiteindelijk achtste.

Van der Poel rijdt nog vier wedstrijden in het veld. Voor Van Aert zit het crosseizoen erop, hij trekt naar het Spaanse Girona om zich voor te bereiden op het wegseizoen.

