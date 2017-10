Van der Poel flitst als een fusée naar 7de zege in Kruibeke DMM

14u46 0 Twitter Stadion Veldrijden Mathieu van der Poel regeert weer over veldritland. De Nederlandse kampioen was in Kruibeke na een hogesnelheidscross opnieuw een maatje te groot voor de tegenstand. Wout Van Aert moest zich andermaal neerleggen bij een tweede plaats.

Hij schiet tegenwoordig als een fusée uit de startblokken en ook vandaag was het weer prijs. Mathieu van der Poel tekende in Kruibeke voor de zoveelste keer voor de kopstart, terwijl ook het blok van Telenet-Fidea zich snel in de spits van de wedstrijd nestelde. Daarbij niemand minder dan Tom Pidcock, het 18-jarige supertalent dat in de Polderscross voor het eerst kwam piepen bij de profs.

De omstandigheden staken de Britse jongeling overigens een uitstekend handje toe. Bij 22°C en een droog parcours lag de snelheid hoog en daarvan kon Pidcock met z'n behendige pootjes van profiteren om snel op te schuiven naar een plaats bij de eerste tien. Straffe kost.



Het langgerekte peloton bleef wel geleid door een onaantastbare Van der Poel. De Nederlander gooide na een kwart wedstrijd een eerste keer de knuppel in het hoenderhok en dat bleek meteen de juiste keuze. Hermans en Van Kessel pasten op de versnelling van de Nederlandse kampioen.

Photo News

Weinig spanning

Wout Van Aert, vandaag voor het eerst dit seizoen springend over de balkjes, deed er daarna alles aan om de kloof met Van der Poel te dichten. De wereldkampioen kwam helaas geen meter dichter op zijn grote rivaal. De zege was zo al voor half cross gaan vliegen. Ook de strijd om de tweede plaats lag met een eenzame Van Aert al snel in een beslissende plooi.



Hoe het de jonge Pidcock dan verging? Hij deed met zijn 18 lentes zijn stinkende best om een stevig resultaat neer te poten. De Brit bleef lange tijd meedoen om de ereplaatsen, maar meer dan een negende plaats zat er niet in. Ploegmakkers Quinten Hermans en Corné van Kessel zouden uiteindelijk wel derde en vierde worden. Een succes voor Telenet-Fidea, al blijft vooral Van der Poel de onbetwiste heerser van het veld.

Van der Poel soleert naar de zege in Kruibeke #BricoCross https://t.co/Qz8VxozP4w pic.twitter.com/1DjlZz04bc Stadion(@ VTMStadion) link

Compton trekt aan het langste eind bij de vrouwen

De 38-jarige Katherine Compton heeft de Polderscross bij de vrouwen gewonnen. De Amerikaanse zette op anderhalve ronde voor het einde een solo op en haalde het voor de Nederlandse Maud Kaptheijns. Derde werd Ellen Van Loy. De na ziekte wederoptredende Sanne Cant eigende haar de vierde plaats toe. Voor Compton werd het na de Trek-Cup in Waterloo en de GP Mario De Clercq in Ronse de derde zege van het seizoen.

Het was andermaal Maud Kaptheijns die een goede start nam. De Nederlandse trok als eerste het veld in met onder andere Ellen Van Loy, Loes Sels, de Britse Helen Wyman en Sanne Cant in haar wiel. Kaptheijns bouwde al snel haar kloof met de rest uit en mocht de tweede ronde aanvatten met een voorsprong van 11 seconden op het vijftal Van Loy, Sels, Cant, Alicia Franck en Katherine Compton. Laatstgenoemde repte zich naar de eenzame leidster en vervoegde Kaptheijns net voor halfcross. De twee reden 20 seconden voor Van Loy die op haar beurt gevolgd werd door Sanne Cant.

Compton ging dan druk zetten, reed even Kaptheijns uit het wiel maar bij het ingaan van de voorlaatste ronde waren de twee opnieuw samen. Van Loy volgde als derde op een halve minuut. Het trio Cant-Franck-Sels moest daar reeds 51 seconden goedmaken. Compton versnelde op anderhalve ronden van het einde een tweede keer en opnieuw moest Kaptheijns de Amerikaanse laten rijden. Definitief nu. Compton kwam niet meer in de problemen en kon net als vorige week in Ronse het zegegebaar maken. Ze volgt Jolien Verschueren op die de vorige editie van de Polderscross op haar naam schreef.

BELGA

BELGA

Cant: "Ik ben verre van honderd procent"

Sanne Cant hervatte de competitie in de Polderscross in Kruibeke. Vorige week kreeg de wereldkampioene af te rekenen met maag- en darmklachten. Ze won op zaterdag nog in Meulebeke, maar 's avonds kwamen de problemen opzetten. Cant moest in de nacht van zaterdag op zondag naar de spoedafdeling van het UZ Gent. Zondag in de GP Mario De Clercq startte ze toch, maar moest ze uiteindelijk opgeven."Ik voelde al meteen dat ik geen echte trainingsweek in de benen had na mijn ziekte. Ik kon wel even versnellen maar viel daarna helemaal stil. Ik moest dus constant naar het juiste tempo zoeken", begon Sanne Cant. "In de tweede ronde probeerde ik de kloof met Maud Kaptheijns te overbruggen maar slaagde daar niet in. Ik wist meteen dat mijn lichaam niet deed wat ik ervan verlangde. Afwachten wat het zondag zal worden. Ik had deze cross nodig om mijn wedstrijdritme op te krikken. Misschien kan ik in Zonhoven een deel van mijn ziekte wegsteken door mijn techniek, want ik ben verre van honderd procent fit."

BELGA

Ferdinande wint bij de junioren, Van Campenhout is de beste nieuweling

Anton Ferdinande heeft de juniorenrit op zijn naam geschreven. Ferdinande haalde het van de Brit Ben Tulett. De Nederlander Luke Verburg pikte de laatste podiumplaats in. Bij de nieuwelingen was de zege weggegeld voor Jetze Van Campenhout die het zegegebaar kon maken voor de Nederlander Tibor del Grosso en Lennert Belmans.



Vrij snel vormde zich met Anton Ferdinande, Maxim Dewulf, Jarno Jordens, Niels Vandeputte, Vince Van Den Eynde, Lennert Meulemans, de Brit Ben Tulett en de Nederlander Luke Verburg een groepje met acht renners. Deze zouden de wedstrijd bij de junioren gaan kleuren. Het was Luke Verburg die als eerste probeerde een kloofje te slaan. Toen hij opnieuw tot de orde geroepen werd probeerde zijn teamgenoot bij Lares-Doltcini, Anton Ferdinande, het. Die kende meer succes en boekte zo zijn derde zege van het seizoen. Ben Tulett hield op zijn beurt Luke Verburg achter hem.

Bij de nieuwelingen stond er dan weer geen maat op Jetze Van Campenhout. Die soleerde van start tot finish. Reeds in de eerste ronde nam Van Campenhout afstand van de rest. Hij werd hierdoor wel een beetje geholpen door het feit dat Belgisch kampioen Thibau Nys ten val kwam en daardoor de rest van het pak werd opgehouden.



Enkel de strijd voor de tweede plaats was boeiend bij de jongste jeugdreeks van de Poldercross. Achter de eenzame leider vormde zich een groepje met vier. Daaruit flitste in volle finale de Nederlander Tibor del Grosso uit weg en legde zo beslag op de tweede plaats. Lennert Belmans kon de achtervolgende groep nog remonteren en werd derde.

Photo News