Van der Poel draait de rollen om in Hamme, Van Aert strandt op tweede plaats in Flandriencross DMM

16u21 0 BELGA Veldrijden Mathieu van der Poel heeft zijn vijftiende zege van het seizoen beet. De Nederlander van Beobank-Corendon won afgetekend in Hamme voor wereldkampioen Wout Van Aert. Michael Vanthourenhout legde beslag op de derde plaats.

Dadelijk meer.

BELGA

BELGA

Cant is de beste bij de vrouwen

Sanne Cant heeft de Flandriencross bij de vrouwen gewonnen. Cant haalde het afgescheiden van de Amerikaanse Ellen Noble en haar landgenote Katherine Compton. Ellen Van Loy werd vierde voor de Britse Niki Brammeier. Het werd meteen de zevende zege van het seizoen voor de wereldkampioene.

De Amerikaanse Katherine Compton blijft leidster in het tussenklassement en telt 2:38 voorsprong op de Britse Helen Wyman. Sanne Cant is doorgestoten naar de tiende plaats op 10:18 van Compton. Cant gaf immers op in Ronse en startte niet in de Koppenbergcross.

Het was Ellen Van Loy die opnieuw de beste start nam. Een kopgroep van vijf rensters trok de tweede ronde in. Dat waren Sanne Cant, Ellen Van Loy, de Nederlandse Maud Kaptheijns en de Amerikaanse Katherine Compton met haar landgenote Ellen Noble. Deze laatste twee genoemden gingen daarna op jacht naar de bonificatieseconden en sloegen zo een kloofje. Het duo trok de slotronde in met een voorsprong van 10 seconden op Sanne Cant. Van Loy, die lek gereden was, moest daar al 27 seconden goedmaken en werd gevolgd door Maud Kaptheijns. Halfweg de laatste ronde vervoegde de wereldkampioene de twee leidsters. Ter hoogte van de materiaalpost versnelde Sanne Cant en flitste zo naar de leiding. De wereldkampioen bleef doorzetten en zette haar naaste concurrenten meteen op enkele lengten. Niemand slaagde erin Cant nog te remonteren waardoor ze uitgebreid het zegegebaar kon maken aan de eindmeet.

BELGA

Cant pakt de dubbel: "Trek met goeie gevoel op stage"

"Ik ben de eerste ronde tegen een paaltje aangereden waardoor mijn hand nu wat pijn doet maar deze zege maakt veel goed", lachte Sanne Cant. "Het was zeker niet de bedoeling de hele wedstrijd achter die twee te rijden. De zon stond laag dat maakte het zicht heel beperkt. Niet evident als je het juiste spoor zoekt. In de laatste ronde heb ik alles op alles gezet en ben ik vol doorgegaan. Op een slijkstrook was ik naar Compton en Noble gereden. Ik won zaterdag ook al. Twee op twee is ideaal om met een goed gevoel op stage te vertrekken naar Spanje waar ik ga bijtrainen deze week", gaf Sanne Cant mee.

Photo News

Iserbyt wint bij de beloften

Eerder op de dag was bij de mannen beloften Eli Iserbyt opnieuw de sterkste. De Europese kampioen haalde het afgescheiden van Yannick Peeters en Thomas Joseph. Iserbyt won eerder al de eerste manche in Ronse en verstevigt met zijn zege in Hamme zijn leiderspositie in het klassement van de DVV verzekeringen trofee. De Zwitser Louis Rouiller won bij de juniores. Gerben Kuypers werd tweede voor de Brit Ben Tulett. Bij de nieuwelingen ging de zege naar Belgisch kampioen Thibau Nys. Hij hield de Nederlander Salvador Alvarado een halve minuut achter zich. Jetze Van Campenhout pakte de laatste podiumplaats in.