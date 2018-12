Van der Poel domineert van start tot finish in Azencross, Aerts blijft nipt leider in DVV Verzekeringen Trofee XC

28 december 2018

16u04 6 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft de Azencross in Loenhout gewonnen. De Europese kampioen reed van start tot finish aan de leiding. Een indrukwekkende solo. Toon Aerts hield dan weer nét stand in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee.

Kleine verschillen in de andere categorieën in de Azencross. Bij de junioren, beloften en dames elite werd er telkens gesprint voor de zege. Bij de beloften trokken er zelfs zo’n vijftien renners naar de eindstreep. Hoopgevend. Eindelijk nog eens een spannende wedstrijd bij de heren elite?

Het antwoord op die vraag: neen. Mathieu van der Poel schoot het snelst uit de startblokken en knalde amper vijf minuten later de tegenstand uit het wiel. Spannend voor de zege werd het niet, wél in het klassement. Met een straffe solo deed de Europese kampioen een gooi naar de leidersplaats in de DVV Verzekeringen Trofee.

Toon Aerts verdedigde vooraf een voorsprong van 57 seconden op Van der Poel. “Het zou een klein mirakel zijn als ik die achterstand in zo’n snelle cross als Loenhout kan overbruggen”, klonk het bij Van der Poel. Dat mirakel leek even in de maak, maar dankzij een ijzersterke slotronde behield Aerts (met elf seconden) z’n leidersplek. De Telenet Fidea Lion finishte tevens als derde, Wout van Aert werd tweede.