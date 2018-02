Van der Poel domineert ook in Hoogstraten, Van Aert sluit seizoen af met zesde plaats TLB

11 februari 2018

15u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft in Hoogstraten de voorlaatste manche van de Superprestige gewonnen. De Nederlander, gisteren ook al de beste in Lille, koos nog voor halfweg koers het hazenpad en uiteindelijk zag niemand hem nog terug. Wereldkampioen Wout van Aert reed de laatste cross van zijn seizoen, zijn focus verschuift nu volledig naar de weg, maar een podiumplek zat er niet in. Laurens Sweeck werd tweede, David van der Poel derde en Van Aert zelf zesde.

Anders dan gisteren in Lille schoot Mathieu van der Poel niet verschroeiend uit de startblokken. Michael Vanthourenhout deed dat wél en de vicewereldkampioen kon al snel een kloofje van enkele seconden slaan.

In de achtergrond bundelden Van der Poel en Van Aert de krachten. De eenzame vluchten van Marlux-Bingoal werd daardoor al snel bij de lurven gevat en en pelotonnetje van een tiental renners bleef een ronde samen.

Maar na twintig minuten vond de Europees kampioen het welletjes. Na een fietswissel plaatste hij een fikse tempoversnelling, waardoor de groep uit elkaar viel. Enkel Van Aert en David van der Poel konden hun wagonnetje aanpikken.

Van der Poel kiest het hazenpad

Waren we op weg naar een duel? Neen, zo bleek al snel. Van der Poel bleef als een bezetene tekeer gaan en na enkele minuten moest Van Aert de rol al lossen. Van der Poel kliefde prima door de modder en Van Aert had bovendien een vette kluif aan de oudste Van der Poel. Geen vuiltje aan de lucht.

In geen tijd groeide de voorsprong van de Europees kampioen tot een halve minuut, terwijl Van Aert en Van der Poel werden bijgehaald door Tim Merlier -gisteren ook in uitstekende doen. Maar ook de snelle man van Verandas Willems-Crelan kon Van der Poel helemaal niet verontrusten.

Drie ronden voor het einde reed de koploper al bijna een minuut voor de rest uit. Een spannende strijd om de zege kregen de toeschouwers in Hoogstraten dus niet te zien. Van der Poel duldde andermaal geen tegenstand en is zo goed als zeker van de eindzege in de Superprestige. Van Aert rijdt de slotmanche in Middelkerke immers niet.

Mathieu van der Poel.

Le reste.

Encore.

