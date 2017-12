Van der Poel domineert ook in Azencross en boekt 20ste zege van het seizoen Mike De Beck & Bart Fieremans en Xander Crokaert

14u33 1 Photo News Veldrijden Vijf op vijf in de DVV-Trofee én zijn twintigste zege van het seizoen: Mathieu van der Poel is een fenomeen. In de Azencross in Loenhout reed de Nederlander halfweg koers weg van de concurrentie en soleerde vervolgens naar de overwinning. Wout van Aert moest vrede nemen met de tweede plek, Toon Aerts werd derde.

Loenhout en Mathieu van der Poel was vooraf geen geslaagde combinatie. De zoon van Adrie kon er nog nooit winnen en kwam er vorig jaar hard ten val. Het sein voor Wout van Aert om als een komeet uit de startblokken te schieten. Van der Poel volgde iets verderop, maar kwam zonder te panikeren vrij snel voorin aansluiten.

Op een vettige omloop bleef de boel lange tijd samen. Tot Van der Poel na twintig minuten het tempo stevig de hoogte in joeg. Enkel Van Aert, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout konden het spoor van de Nederlander bijbenen. Even later maakten ook Corné van Kessel en Tim Merlier de oversteek. Maar niet voor lang. Halverwege voerde Van der Poel een nieuwe versnelling door. Weg was hij. Weeral.

In de achtergrond reed Van Aert weg van Aerts en co. Vanaf toen: man tegen man. Van der Poel versus Van Aert. Was de wereldkampioen in staat om de kloof te dichten? Neen. Van der Poel soleerde wederom naar winst: zijn twintigste zege van het seizoen, vijf op vijf in de DVV-Trofee. Zelfs tijd genoeg om met enkele sprongetjes de show te verzorgen. Van Aert moest zich neerleggen bij de tweede plek. Aerts mocht als derde mee op het podium.

TDW

Van Aert: “Als Mathieu in orde is, is het moeilijk hem te kloppen”

“Ik was iets beter dan dinsdag, maar je kon zien dat Mathieu beter was”, aldus Van Aert na afloop. “Natuurlijk had ik vanaf Namen liever alles gewonnen, maar het is niet zo makkelijk. Ik heb in Namen al gezegd dat Mathieu daar een duidelijk mindere dag had. Met zijn oude niveau was het ook daar heel anders geweest. Dat blijkt nu het geval. Als Mathieu in orde is, blijft het moeilijk om hem te kloppen. Dan moet ik op mijn best zijn om mee te kunnen, vandaag was ik daar niet in staat voor om dat te doen.”

“Mathieu steekt er inderdaad bovenuit en dat is een van de moeilijke dingen om mee om te gaan. Vorig jaar was het meer op en af, niet zoals nu. Maar er is maar een manier om dat tegen te gaan, dat is alles blijven geven”, klonk het bij de wereldkampioen. “Ik vind het eigenlijk triestig als je vandaag ziet: Mathieu rijdt weg en het eerste wat de rest allemaal doet is achterom kijken en zien wanneer ik op kop ga rijden. Soms levert het meer op zoals Toon om meer gas te geven, dan heb je ook meer kans om op het podium te staan.”

BELGA

16u01: VAN DER POEL WINT!

Het is hem dan toch gelukt. Mathieu van der Poel wint voor het eerst de Azencross in Loenhout en boekt nu vijf opeenvolgende zeges in de DVV Trofee. Wout van Aert rijdt binnen op 35 seconden. Toon Aerts wordt derde na een minuut.

16u: Van der Poel leeft zich uit

Van der Poel heeft nog even tijd om het publiek te vermaken. Met een ferme jump verzorgt hij nog even de show.

15u54: Laatste ronde!

Mathieu van der Poel gaat de allerlaatste ronde in! De Nederlander is op weg naar zijn twintigste zege van het seizoen. Wout van Aert lijkt niet meer in aanmerking te komen voor de zege. Of er moet al iets grondig fout lopen bij Van der Poel.

15u50: Mechanische problemen bij Van Kessel

Plots staat Corné van Kessel te voet. Hij lijkt problemen te hebben met zijn versnelling. Er zit voor de Nederlander niets anders op dan te voet zijn weg verder te zetten.

15u46: Nog twee ronden

Mathieu van der Poel staat nog niet op de erelijst in de Azencross, maar hij lijkt daar vandaag verandering in te brengen. Van Aert komt over de meet op 28 seconden van zijn grote uitdager. Nog twee ronden te gaan.

15u43: 26 seconden voorsprong voor Van der Poel

Wout van Aert haalt alles uit de kast, maar hij komt voorlopig geen meter dichter. Sterker nog, Van der Poel rijdt nog een beetje verder weg. 26 seconden is de voorsprong nu.

15u41: Man tegen man

Toon Aerts heeft het opnieuw knap lastig om het tempo van Van Aert te volgen. Opnieuw moet hij de rol lossen. Het is nu man tegen man. Van der Poel versus Van Aert. Kan die laatste de kloof nog dichten?

15u38: Aerts geeft zich niet zomaar gewonnen

Nu heeft Van Aert ook Toon Aerts van zich afgeschud, maar die geeft zich niet zomaar gewonnen. In de lange rechte lijn richting finish komt Aerts weer aansluiten.

15u35: Zo'n 20 seconden voor Van der Poel

Van der Poel bouwt stelselmatig zijn voorsprong uit. Ondertussen gaat Van Aert wel als een bezetene tekeer om de kloof te dichten. In al zijn ijver schudt hij enkele achtervolgers van zich af. Enkel Toon Aerts kan in het wiel van de wereldkampioen blijven.

15u30: Is de vogel al gaan vliegen?

Mathieu van der Poel leeft zich ondertussen uit en lijkt zich wel te amuseren. De Nederlander zorgt heel even voor het showelement. In de achtergrond besluit Van Aert om van fiets te wisselen terwijl Tim Merlier ook komt aansluiten. Van der Poel heeft nu al 13 seconden voorsprong.

15u27: Van der Poel gaat er alleen vandoor

Het heeft even geduurd, maar Mathieu van der Poel ontbindt nu toch zijn duivels. Vanthourenhout kan het tempo niet aan en moet lossen. Hij kijkt over de schouder en nestelt zich in het wiel van Van Aert. Toon Aerts volgt ook gedwee.

15u26: Vanthourenhout en Van der Poel met twee weg

Vanthourenhout en Van der Poel hebben ondertussen een kleine voorgift op de twee volgers. Wout van Aert volgt momenteel op vijf tellen van de twee leiders.

15u24: Sweeck plots teruggeslagen

Laurens Sweeck zat daarnet nog helemaal vooraan bij Wout van Aert. Nu rijdt hij circa zevende positie rond. In de cross kan het snel gaan.

15u22: Van der Poel wisselt van fiets

De Nederlander besluit zijn tweewieler in te ruilen voor een nieuw exemplaar. Daardoor kan hij als derde terug aanpikken. Van Aert voert nu de forcing.

15u20: Nu met vier vooraan

'Survival of the fittest' vooraan waar we nog vier renners samen zien. Van der Poel trekt de kop en neemt Van Aert, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout mee in zijn zog.

15u17: Van der Poel zwaait de scepter

We krijgen een bijzonder snelle cross te zien in Loenhout. Vooraan zitten zo'n acht renners dicht bij elkaar. Mathieu van der Poel is ondertussen opgeschoven naar voor en bepaalt nu het tempo.

15u15: Sanne Cant: "In derde ronde kloof geslagen"

"Na de materiaalpost riep 'mémé' dat ik plots een gaatje had. Ik wist het zelf niet, en dan heb ik even vol doorgereden om te zien of ze terugkwamen of niet. De kloof bleef hetzelfde. Voor de laatste ronde twijfelde ik even. Zou ik wachten of niet, want zes seconden is niet veel? Maar vorig jaar kon ik het ook houden. Mijn moeder riep dat ik beter was in het eerste stuk na de materiaalpost, een lastige strook met wat drijfzand. Lucinda Brand maakte daar zelf een fout en ineens had ik twintig seconden voorsprong. Dan kon ik op een deftig tempo naar de aankomst."

"Voor de wedstrijd voelde ik me nochtans niet zo goed. Ik had wat zware benen bij de verkenning. Ik had niet de benen van dinsdag. Maar in de wedstrijd ging het beter. Mijn conditie is in orde. Het is nu gewoon een kwestie van gezond blijven en soigneren. Ik mag niet klagen. Die conditie rekken tot het WK is nog best ver. We gaan dit nu houden tot de eerste januari, en daarna wat rust inbouwen en weer trainen naar het volgende luik."

15u14: Vanthourenhout neemt de leiding over

Michael Vanthourenhout dringt zichzelf de leiding op en neemt Wout van Aert mee in zijn zog. Een plaats verder maakt Laurens Sweeck na een bocht een slipper.

15u11: Hergroepering

De voorsprong van de twee smelt als sneeuw voor de zon. Mathieu van der Poel doet een inspanning en sluit alvast aan. Ook Michael Vanthourenhout zit dichtbij.

15u08: Met z'n tweeën weg

Laurens Sweeck en Wout van Aert zitten met twee op de kop van de cross. Van Aert gebaart meteen naar zijn metgezel om over te nemen en die doet dat ook. Ze hebben een kleine voorsprong op een groot pak met daarin onder andere Kevin Pauwels en Mathieu van der Poel.

15u05: Vier seconden voorsprong voor Van Aert

De wereldkampioen duwt het gaspedaal stevig in en is niet van plan om te wachten. Laurens Sweeck rukt ondertussen op naar plek twee, op vier seconden van leider Van Aert. Sweeck dicht in geen tijd echter de kloof op het snellere stuk. Alles is terug te herdoen.

15u03: Van der Poel moet enkele plaatsen toegeven

Wout van Aert trekt al meteen stevig door in de beginfase. Mathieu van der Poel moest daarnet even van de fiets en gaf dan ook enkele plaatsen prijs.

15u01: We zijn vertrokken!

De renners trekken zich op gang. Wout van Aert snijdt als eerste de bocht aan en krijgt Mathieu van der Poel meteen in zijn wiel. Tom Meeusen ontsnapt wanneer hij een paaltje aantikt. Hij kan nog net recht blijven.

14u56: Wout van Aert: "Hier al twee keer gewonnen"

Wout van Aert kan vanmiddag zijn derde zege in de Azencross boeken. "Ik hoop vandaag beter te doen dan in Heusden-Zolder. Ik heb hier al twee keer gewonnen: een keer toen het een snelle cross was en een keer toen het een modderpoel was."

14u53: Tom Meeusen: "Heel mooi parcours"

Tom Meeusen ziet het alvast volledig zitten. "Het is een heel mooi parcours. Heel technisch, dus het zal niet simpel worden. Het wordt een kwestie van goed mee te zijn in het begin."

14u50: Van der Poel: "Nooit in geslaagd hier te winnen"

Mathieu van der Poel onderstreept zijn keuze om te schitteren op de Spelen in 2020 op de mountainbike even voor de cross. "Het mountainbiken valt goed te combineren met het veldrijden. Op zich zijn er in de zomer niet heel veel wedstrijden in het mountainbike. Dus als ik de wedstrijden op de weg kan beperken, dan kan ik voldoende rusten. Ik ben er in Loenhout nog niet in geslaagd om hier te winnen. Vorig jaar liep het helemaal mis en ben ik flink gevallen."

14u31: Wereldkampioene Cant soleert naar de zege

Sanne Cant soleerde naar de vierde opeenvolgende zege in de DVV Trofee. Meteen ook haar 101ste zege in het veld. Cant domineerde ook vandaag de Azencross in Loenhout. Brand wordt tweede, Compton derde.

14u25: Iserbyt zet orde op zaken en klopt Pidcock

Eli Iserbyt heeft na twee tweede plaatsen, telkens achter Tom Pidcock, orde op zaken gesteld. Hij haalde het in Loenhout bij de beloften voor de Brit en soleerde naar de zege. Yannick Peeters vervolledigde het podium.

Eli Iserbyt kende geen al te beste start in Loenhout, op een modderig parcours, en raakte een beetje ingesloten. Wel goed weg was snelle starter Thijs Aerts die als eerste het veld indook en wat later ploegmaat Tom Pidcock bij hem zag aansluiten.

De Europese kampioen zag het niet graag gebeuren en dichtte het kloofje op de twee. Lang zou het trio niet samen blijven, Iserbyt wilde na twee tweede plaatsen duidelijk de zege en sloop al snel weg bij zijn metgezellen. Ronde na ronde bouwde hij zijn voorsprong verder uit en op het eind kon hij zelfs wat gas terugnemen. Aan de streep hield hij 15 seconden over op Pidcock, in de strijd om derde plek werd Aerts nog voorbijgesneld door Yannick Peeters.

Het is voor Iserbyt zijn vijfde overwinning, op zes manches, in de DVV Verzekeringen Trofee. Hij bouwt zijn voorspong verder uit in het klassement en telt nu 6:49 bonus op Yannick Peeters en 9:35 op Thomas Joseph. "Ik maakte het verschil in de lastige stroken met de diepe modder", aldus Iserbyt na afloop, die zich zeer verheugd toonde met de zege. "Na Heusden-Zolder was ik zwaar ontgoocheld. Dat is ook een parcours dat me minder goed ligt, maar nu ben ik hier wel aan het feest en dat stemt me tevreden. Ik heb hier vandaag iets kunnen rechtzetten."

13u37: Cortjens triomfeert bij de junioren

Ryan Cortjens heeft de Azencross in Loenhout bij de junioren op zijn naam gebracht. Onze landgenoot van IKO-Beobank boekte daarmee zijn eerste zege van het seizoen. Hij haalde het voor zijn ploegmaat en Europees kampioen Loris Rouiller en de Nederlander Ryan Kamp.

Cortjens was nochtans bij de start al meteen op achtervolgen aangewezen toen hij uit zijn klikpedaal schoot en heel wat posities verloor. "Gelukkig kon ik snel opschuiven", liet hij na afloop optekenen, "en in mijn ploegmaat Loris vond ik daarna de perfecte bondgenoot."

In ronde twee nam het duo de koppositie en die stonden ze niet meer af. Ze bouwden hun voorsprong steeds verder uit. In de voorlaatste ronde reed Cortjens nog lek, maar wist hij zijn achterstand te beperken en in de sprint maakte de eerstejaarsjunior het af, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. 19 seconden later finishte de Nederlander Ryan Kamp als derde, net voor Niels Vandeputte.

Bij de nieuwelingen was Ward Huybs aan het feest. De renner van het AA Drink Jongerenteam haalde het voor twee Nederlanders: Salvador Alvarado (Lares-Dolticini) en Steijn Willemsen (Westland Wil Vooruit).